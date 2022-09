Habiéndose viralizado en casi todas las redes sociales, Trombone Champ logró lo que muchos creían imposible, ¿qué cosa? Pues convertirse en uno de los juegos más descargados y jugados de Steam.

Si ya has visto vídeos de qué trata este divertido e interesante videojuego, no podríamos añadir muchas palabras más al tema. Por otro lado, si no sabes de qué va este título, podemos resumírtelo diciéndote lo siguiente: es una especie de Guitar Hero en donde el protagonista principal es un trombón (instrumento musical).

De momento, y sin ningún tipo de indicio de que la cosa cambie, los desarrolladores de Trombone Champ no lanzarán ninguna versión para dispositivos móviles y consolas de videojuegos, por lo que el título original solo está disponible para PC (Windows).

Estos son los juegos parecidos a Trombone Champ que puedes encontrar en Android

Antes de que te mostremos la lista de juegos a la que podrás acceder desde Google Play Store, es importante aclarar que no existe ningún APK de Trombone Champ en Internet, ¿qué quiere decir esto? Que si descargas una versión alternativa en formato APK, lo más probable es que estés instalando un virus en tu dispositivo móvil.

En resumen, te recomendamos descargar estos juegos parecidos a Trombone Champ. Si bien en los mismos no está presente el trombón en cuestión, su forma de juego es similar (pulsar botones para encadenar un ritmo).

Guitar Music Hero

Considerada como la mejor alternativa a Guitar Hero para Android, aquí podrás sentirte como un verdadero rockstar. Incluyendo una gran cantidad de canciones reales, podrás tocar temas musicales de las bandas de rock más populares de la historia.

Guitar Flash

¿Quieres convertirte en el mejor guitarrista de todos los tiempos? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad a Guitar Flash. Este es el único juego de toda la lista que te da la posibilidad de elegir entre 3 niveles de dificultad distintos (fácil, medio y difícil).

Guitar Band Battle

Si lo que buscas es una experiencia más completa, con progreso y un modo multijugador, Guitar Band Battle es el videojuego que deberías probar en tu dispositivo móvil Android. Divertido, con buenos gráficos y actualizaciones constantes, este es uno de los mejores títulos rítmicos que podrás encontrar en Google Play Store.

Por último, pero no por eso menos importante, si ninguno de los juegos que te hemos mostrado ha llamado tu atención, te aconsejamos echarle un vistazo a estos clones de Guitar Hero para Android, ¡son muy entretenidos!