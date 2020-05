¿Juegas a Teamfight Tactics? Entonces atento porque esto es para ti. Sí, el juego de tablero de League of Legends ya está disponible para los móviles, así que si eres nuevo en el juego, buscas mejorar o subir de rango te invitamos a que te quedes con nosotros porque te explicamos en detalle todo lo que necesitas saber con esta guía completa para aprender a jugar Teamfight Tactics (TFT) en Android e iPhone.

Algo importante que tienes que saber es que no puedes estar conectado en ambos sitios a la vez, o juegas TFT en el PC o lo haces en el móvil. DeL resto será muy parecido, y te decimos esto porque hay algunos detalles que cambian en la versión para Android e iOS.

Todo lo que tienes que saber de Teamfight Tactics para móvil: qué es, cómo funciona y estrategias

Teamfight Tactics es, al igual que League of Legends, un juego de estrategia. La gran diferencia es que TFT se desarrolla en un tablero donde solo destacarán tus conocimientos sobre el juego, ya que los campeones atacan y se mueven solos. Es decir, no deberás preocuparte como en League of Legends sobre las mecánicas del campeón, ni contra quién es débil ni nada de eso.

De hecho, te puede llegar a pasar que en TFT veas campeones con objetos que nunca usarías en League of Legends, porque como te dijimos, Teamfight Tactics es algo diferente. Y es esto lo que justamente lo hace divertido. ¡Aquí demostrarás si realmente eres un genio de las estrategias, así que prepárate!

¿Cómo funciona Teamfight Tactics?

Al igual que en League of Legends, TFT cuenta con un sistema de partidas normales y uno de clasificatorias. Aunque tranquilo, si eres de los que no tiene ni idea de lo que es Teamfight Tactics, tienes la opción del tutorial donde te explicarán paso a paso, cuál es la idea básica del juego.

El sistema de clasificación es el mismo que en League of Legends (de menor a mayor):

Hierro.

Bronce.

Plata.

Oro.

Platino.

Diamante.

Maestro.

Gran Maestro.

Retador.

Ten en cuenta que en cada división hay cuatro rangos que van igual hasta llegar Diamante, puesto que en Maestro todo cambia (el sistema te obliga a jugar partidas semanales y si no lo logras te bajan de división). Desde Hierro hasta Diamante la cosa va así (de menor a mayor):

Hierro 4.

Hierro 3.

Hierro 2.

Hierro 1.

Bronce 4.

Bronce 3.

Bronce 2.

Bronce 1.

Y así sucesivamente. Para pasar entre divisiones debes acumular más de 100 puntos que los podrás conseguir ganando en las partidas clasificatorias del juego. Si estás aprendiendo a jugar y quieres usar las estrategias que verás más adelante, te recomendamos el modo de juego normal, así tu “ELO” (número secreto que te empareja con la gente de tu mismo nivel) no se verá afectado.

Para obtener puntos en las partidas clasificatorias de TFT basta con quedar entre los mejores 4 jugadores de la partida

Entonces, ¿de qué va TFT? Como te dijimos, Teamfight Tactics es un juego de tablero, donde gana quien sobreviva. ¿Por qué sobrevivir? Porque te irás enfrentando, a través de rondas, a cada uno de los 7 contrincantes que emparejarán contigo.

El juego inicia en un carrusel donde se te muestra a varios campeones con un objeto ya equipado. Aquí deberás estar pendiente y tratar de escoger la mejor opción, la cual sería un campeón bueno con un objeto que lo potencie. ¿Por qué te decimos esto? Porque puede que escojas a un campeón que haga mucho daño, pero que tenga un objeto defensivo que no lo potencie correctamente.

¿Pero qué hacer si no hay un campeón bueno con un objeto bueno? Te recomendamos escoger al campeón que tenga el mejor objeto, con el propósito de que luego puedas venderlo y quedarte con el objeto para equipárselo a otro que realmente lo necesite o le saque provecho.

Ahora, ¿qué tienes que hacer luego de que hayas tomado al campeón del carrusel? Bueno, de ahí pasarás a tu base, lugar donde comprarás, equiparás y subirás de nivel a otros campeones. Esto es realmente importante, ya que aquí se centra el juego estratégico, así que te vamos a explicar todo lo que verás en tu base.

Tu base en Teamfight Tactics

El recuadro en amarillo encierra unas figuras geométricas con colores. Esos colores significan el tipo de rango de los campeones. Esta diferenciación es para explicar el coste de los campeones, su rango y su porcentaje de aparición aleatoria en la tienda:

Cuadrado blanco : campeones rango 1.

: campeones rango 1. Círculo verde : campeones rango 2.

: campeones rango 2. Triángulo azul : campeones rango 3.

: campeones rango 3. Pentágono morado : campeones rango 4.

: campeones rango 4. Hexágono naranja: campeones rango 5.

En la parte superior central puedes ver la ronda en la que te encuentras y las próximas que vienen. Esto es importante porque a medida que vayan avanzando las rondas, el porcentaje de aparición de los campeones en la tienda va a variar.

Otra cosa que puedes ver en tu base son las clases y los orígenes de los campeones (cosa que te vamos a explicar más adelante). Esto lo puedes observar en la parte izquierda de tu pantalla, allí dirá:

Francotirador.

Crono.

Hechicero.

Guardiana Estelar.

Etc.

Además, en el extremo derecho puedes ver los puntos de vida de tu rival. Si presionas en el nombre de cualquiera de tus rivales irás hasta su base y verás cuáles campeones está armando y cómo los tiene ordenados. De esta forma, podrás sacar ventaja y planificar mejor tu estrategia.

Sin embargo, esto no es todo, en la parte izquierda de tu pantalla también puedes ver en detalle los objetos que tienes sin equipar. Para verlos solo debes pinchar en el ícono de la caja hextech.

En la parte derecha también tienes un registro del daño que realizaron tus campeones en la última batalla como también su nivel (1, 2 o 3 estrellas). Para acceder a esta opción, solo debes pinchar en el ícono de las espadas cruzadas.

Campeones del TFT: qué son y cómo están clasificados

Lo primero que debes saber, antes de explicarte las clases y los orígenes, es que los campeones de TFT pueden subir de nivel. ¿Cómo puedes lograr esto? Sencillo, todos los campeones que compras en la tienda son de nivel 1 estrella. Pero si logras juntar tres campeones 1 estrella, estos se unirán y formarán un campeón 2 estrellas. Claro está, mientras más alto sea el nivel de tu campeón más fuerte será. En resumen:

Campeones con 1 estrella : los compras en la tienda.

: los compras en la tienda. Campeones con 2 estrellas : los formas juntando a tres campeones 1 estrella.

: los formas juntando a tres campeones 1 estrella. Campeones con 3 estrellas: los formas juntando a tres campeones 2 estrellas.

Esto aplica para todos los campeones sin importar su rango. Aunque debes estar atento porque los campeones de rango 1 tienen una mayor tasa de aparición al inicio. Esto los hace difícil de encontrar cuando la partida está avanzada y, por lo tanto, cuesta más subirlos a nivel tres estrellas en ese momento.

Entonces, ¿qué son las clases y los orígenes? Los campeones se relacionan entre si debido a sus clases y orígenes logrando mejoras entre los de su mismo tipo o mejoras grupales para todos los campeones que se encuentren en el tablero.

Todos los campeones tienen una clase y un origen, esto hace que tengas un sinfín de combinaciones para probar y usar en las partidas. Existen mejoras más fuertes que otras, pero tranquilo, eso te lo explicaremos más adelante, por el momento queremos que te quede claro qué hace cada clase y el origen de los campeones:

El número que verás entre “(#)” es la cantidad de campeones de la misma clase u origen que necesitas tener en el tablero para que la mejora funcione

Clases en Teamfight Tactics

Celestial : todos los aliados se curan un 15% (si hay 2) , 35% (si hay 4) , 60% (si hay 6) del daño que infligen.

: todos los aliados se curan un 15% , 35% , 60% del daño que infligen. Crono : todos los aliados ganan un 15% de velocidad de ataque cada 8 (2) , 4 (4) , 2 (6) segundos. Al inicio del combate todas las unidades tienen +15% de velocidad de ataque.

: todos los aliados ganan un 15% de velocidad de ataque cada 8 , 4 , 2 segundos. Al inicio del combate todas las unidades tienen +15% de velocidad de ataque. Cibernético : los cibernéticos equipados con un objeto ganan 30 AD y 300 HP (3) , 70 AD y 700 HP (6) .

: los cibernéticos equipados con un objeto ganan 30 AD y 300 HP , 70 AD y 700 HP . Estrella oscura : cuando una estrella oscura muere, otorga + 20% (3) , + 25% (6) , + 35% (9) de daño aumentado, más las acumulaciones previas de este efecto, a la Estrella Oscura aliada más cercana.

: cuando una estrella oscura muere, otorga + 20% , + 25% , + 35% de daño aumentado, más las acumulaciones previas de este efecto, a la Estrella Oscura aliada más cercana. Piloto-Mecha : al comienzo del combate, los 3 pilotos mecha se fusionan para crear un Súper Piloto-Mecha hasta que muere y se separa de nuevo. Los puntos de vida base del Súpermecha son de 1500 + 45% de la vida de los Pilotos. Los Pilotos ya no obtendrán maná al ser expulsados.

: al comienzo del combate, los 3 pilotos mecha se fusionan para crear un Súper Piloto-Mecha hasta que muere y se separa de nuevo. Los puntos de vida base del Súpermecha son de + de la vida de los Pilotos. Los Pilotos ya no obtendrán maná al ser expulsados. Rebelde : al comienzo del combate, los rebeldes obtienen 150 (3) , 210 (6) , 300 (9) puntos de vida como escudo durante 8 segundos y 10% (3) , 12% (6), 15% (9) de daño aumentado por cada rebelde adyacente.

: al comienzo del combate, los rebeldes obtienen 150 , 210 , 300 puntos de vida como escudo durante 8 segundos y 10% , 12% 15% de daño aumentado por cada rebelde adyacente. Pirata espacial : los piratas espaciales tienen un 50% de probabilidad de obtener oro (2) y 10% de soltar un objeto (4) cada vez que uno de ellos realice un asesinato.

: los piratas espaciales tienen un 50% de probabilidad de obtener oro y 10% de soltar un objeto cada vez que uno de ellos realice un asesinato. Guardiana estelar : siempre que un guardián estelar ataca, distribuye 30 (3) , 50 (6) de maná entre todos los demás guardianes estelares que se encuentren en el tablero.

: siempre que un guardián estelar ataca, distribuye 30 , 50 de maná entre todos los demás guardianes estelares que se encuentren en el tablero. Valquiria : los ataques y hechizos de las valquirias siempre son golpes críticos cuando el objetivo está por debajo del 40% de sus puntos de vida (2) .

: los ataques y hechizos de las valquirias siempre son golpes críticos cuando el objetivo está por debajo del 40% de sus puntos de vida . Vacío: los campeones del vacío infligen daño verdadero (3).

Orígenes en Teamfight Tactics

Espadachín : los espadachines obtienen un 30% (si hay 3) , 55% (si hay 6) , 100% (si hay 9) de probabilidad de golpear dos veces a un mismo objetivo.

: los espadachines obtienen un 30% , 55% , 100% de probabilidad de golpear dos veces a un mismo objetivo. Pistolero : cada cuarto ataque de un pistolero hace que dispare tres (2) , cinco (4) ataques adicionales que infligen el doble de daño.

: cada cuarto ataque de un pistolero hace que dispare tres , cinco ataques adicionales que infligen el doble de daño. Peleador : los peleadores obtienen salud adicional 350 HP (2) 650 HP (4) .

: los peleadores obtienen salud adicional 350 HP 650 HP . Artificiero : los artificieros aturden a los objetivos que golpean durante 2.5 segundos (2) .

: los artificieros aturden a los objetivos que golpean durante 2.5 segundos . Infiltrador : los infiltradores saltan detrás del territorio enemigo al comienzo del combate y obtienen un 50% (2) 70% (4) 120% (6) de velocidad de ataque durante los primeros 6 segundos de combate. El bono se reinicia cuando matan a un objetivo (4) .

: los infiltradores saltan detrás del territorio enemigo al comienzo del combate y obtienen un 50% 70% 120% de velocidad de ataque durante los primeros 6 segundos de combate. El bono se reinicia cuando matan a un objetivo . Saqueador de maná : primer ataque (2) , todos los ataques (4) de los saqueadores de maná aumentan el costo del próximo hechizo de su objetivo en un 40%.

: primer ataque , todos los ataques de los saqueadores de maná aumentan el costo del próximo hechizo de su objetivo en un 40%. Mercenario : se les pueden comprar mejoras de sus habilidades en la tienda (1) .

: se les pueden comprar mejoras de sus habilidades en la tienda . Místico : todo el equipo gana + 40 (2) , + 120 (4) de resistencia mágica.

: todo el equipo gana + 40 , + 120 de resistencia mágica. Protector : cada vez que son invocados, los protectores obtienen un escudo del 25% (2) , 40% (4) de su vida máxima durante 3 segundos.

: cada vez que son invocados, los protectores obtienen un escudo del 25% , 40% de su vida máxima durante 3 segundos. Francotirador : los francotiradores infligen un 10% más de daño por cada hexágono de distancia que hay entre ellos y su objetivo (2) .

: los francotiradores infligen un 10% más de daño por cada hexágono de distancia que hay entre ellos y su objetivo . Hechicero : todos los aliados obtienen + 20% (2) , + 40% (4) , + 75% (6) , + 120% (8) de aumento en sus hechizos.

: todos los aliados obtienen + 20% , + 40% , + 75% , + 120% de aumento en sus hechizos. Nave especial : las naves espaciales rodean continuamente la arena y no pueden atacar de forma básica (1), obtienen 40 de maná por segundo.

: las naves espaciales rodean continuamente la arena y no pueden atacar de forma básica (1), obtienen 40 de maná por segundo. Vanguardia: ganan 125 (2), 250 (4) de armadura.

Objetos en Teamfight Tactics: cómo son y cuáles son los mejores

Los objetos dan mejoras a los campeones: vida, AD, AP, escudos anti hechizos y más. Sin embargo, es importante destacar que cada actualización del juego mejora o debilita los objetos, así que es importante que revises estos cambios cada vez que TFT actualice.

Como ves en la imagen, los objetos se combinan para crear otros más fuertes. Puedes ver cuál objeto se creará si arrastras y mantienes presionado un objeto encima del otro.

Ten en cuenta que hay unos objetos mejores que otros y están clasificados por su utilidad:

Clase S : óptimos.

: óptimos. Clase A : necesarios.

: necesarios. Clase B: buenos.

Siendo la clase S la que posee los mejores objetos, hasta llegar a la clase B que posee objetos no tan útiles.

Estrategias y combinaciones básicas de campeones para ganar en Teamfight Tactics

Ahora que sabes todo sobre las clases y los orígenes es importante que sepas cuáles combinaciones entre los campeones son mejores para que puedas ganar las partidas de TFT.

6 Rebeldes

Como bien pudiste leer arriba, al comienzo del combate los rebeldes obtienen 210 puntos de vida como escudo durante 8 segundos y 12% de daño aumentado por cada rebelde adyacente.

Esto hace que sean un grupo de tanques muy difíciles de vencer. Además, cuentas con Yasuo, que debido al daño aumentado por cada rebelde a su lado, lo vuelve mucho más fuerte. Ten en cuenta que el hechizo de Yasuo lo hace atacar al enemigo más lejano a dos hexágonos de distancia, esto es bueno ya que los campeones con más daño, como los francotiradores o pistoleros, suelen estar en la parte de atrás del tablero.

Ziggs es uno de los rebeldes de rango 1 que puedes evolucionar a 3 estrellas rápidamente y a quien le puedes equipar objetos con mejoras de maná y AP. Cuando obtengas a Aurelion Sol puedes vender a Ziggs y así pasarle todos los objetos que este tenía.

Sona te recuperará la vida a cada rato lo que te hará prácticamente inmortal. Además, si Jinx llega a conseguir dos asesinatos, su hechizo se activará y comenzará a disparar cohetes.

La idea de tener a Lulu y a Xayah es que cumplan el papel de los dos celestiales y hagan que todos los campeones se curen un 15% del daño que infligen.

Piloto Mecha (4 Infiltradores)

Al comienzo del combate, los 3 pilotos mecha se fusionan para crear un Súper Piloto-Mecha hasta que muere y se separa de nuevo. Los puntos de vida base del Súpermecha son de 1500 + 45% de vida de los Pilotos. Los Pilotos ya no obtendrán maná al ser expulsados.

Ahora bien, el Súper Piloto Mecha solo puede tener equipados 3 objetos, es por esto que recomendamos que solo uno de tus pilotos esté equipado. La ídea es colocarle objetos defensivos a Annie, que de por si ya es un tanque, para que pueda aguantar más.

El daño lo harán los infiltradores quienes al tener 70% de velocidad de ataque durante los primeros 6 segundos del combate, van a exterminar a los francotiradores, pistoleros, y hechiceros que se encuentren al final del territorio enemigo.

Además, Kai´Sa y Kayle son valquirias, lo que hace que sus golpes sean críticos cuando los objetivos enemigos tienen menos del 50% vida. Recuerda que Gangplank y Rumble son los artificieros y aturdirán a los objetivos que golpeen durante 2.5 segundos.

6 Cronos + 2 Francotiradores

Con los cronos todos los aliados ganan un 15% de velocidad de ataque cada 2 segundos, esto hace que esta combinación sea una de las que más daño hace. Pero cuidado, si no tienes a un tanque que aguante el daño y los defienda, podrás perder en un abrir y cerrar de ojos.

Por esa misma razón es que en la primera línea se encuentran tus tanques:

Blitzcrank : que es súper util por jalar al enemigo más lejano.

: que es súper util por jalar al enemigo más lejano. Shen : por su hechizo de hacerse invulnerable a los ataques enemigos por unos segundos.

: por su hechizo de hacerse invulnerable a los ataques enemigos por unos segundos. Wukong : que levanta e incapacita a los enemigos por unos segundos.

: que levanta e incapacita a los enemigos por unos segundos. Mordekaiser: que debido a su hechizo obtiene un escudo que lo hace prácticamente inmortal.

Ya detrás, y estando resguardados y seguros, se encuentran tus campeones con daño. Si bien Caitlyn y Ezreal golpean fuerte, Jhin es el secreto, pues cada cuarto tiro de Jhin infligirá un crítico. Por esta misma razón se le equipa la Espada de Guinsoo, el Filo del Infinito y la Huracán de Runaan.

6 Hechiceros (Místicos)

Cuando tienes la combinación de los hechiceros todos los aliados obtienen +75% de AP. Esto sumado a que Lulu y Soraka son místicas, harán que todo el equipo obtenga +40 de resistencia mágica. Es decir, un buen daño con una defensa decente. Y por si estabas a punto de morir, Soraka puede utilizar su hechizo y curar a todo el equipo.

Pero además, hay 4 guardianas estelares lo que significa que todas ellas ganarán 30 puntos de maná cada vez que ataquen. En resumen tienes:

+ 75% de AP a todas las hechiceras .

. + 40% de resistencia mágica a todos los campeones que se encuentren en el tablero.

que se encuentren en el tablero. + 30 puntos de maná para todas las guardianas estelares cada vez que ellas ataquen.

Todo esto hace que todas las campeonas puedan utilizar los hechizos de forma repetitiva y hagas un cantidad de daño inimaginable. Este tipo de combinación, cuando está completa, hace que las batallas no duren mucho tiempo, son como una bomba, inicia la partida, explota el mapa y ganaste.

4 Peleadores (4 Pistoleros)

Los peleadores obtienen salud adicional 350 HP (2) 650 HP (4). Esto hace que se vuelvan los tanques del equipo. En la primera línea tienes 3 de ellos, Vi, Cho´Gath y Malphite. Vi irá directo al objetivo más lejano y Cho´Gath levantará a todos los enemigos que estén dentro del rango de su hechizo.

Abajo tienes a los pistoleros que cada cuarto ataque hace que disparen cinco ataques adicionales que infligen el doble de daño. Además, tienes a Blitzcrank que se encargará de jalar hacia él al campeón más lejano del mapa.

Miss Fortune tiene un gran alcance con su hechizo, pero el secreto es Jinx, quien luego de conseguir dos asesinatos, activará su hechizo y comenzará a disparar cohetes.

6 Espadachines

Con esta combinación, los espadachines obtienen un 55% de probabilidad de golpear dos veces a un mismo objetivo. Es por esto que Irelia es es la campeona que hará más daño, su hechizo hace que salte entre campeones y haga daño muy rápido. Además, tiene el Angel Guardian que la hára revivir en cualquier momento y el Filo del Infinito para pegar más golpes críticos.

También tienes a Malzahar y a Irelia que sirven como saqueadores de maná y durante su primer ataque aumentan el costo del próximo hechizo de su objetivo en un 40%. Esto hace que los objetivos a quienes golpean se vean retrasados, no puedan lanzar sus hechizos a tiempo y puedas tomar ventaja.

Otro punto a destacar es Ekko, quien detiene el tiempo y golpea a cada uno de los enemigos en el tablero. Sin duda, una combinación que hará mucho daño, aunque atento, muchos de estos campeones son de rango 3 y 4, lo que significa que los obtendrás en un momento muy avanzado de la partida.

Cosas que debes tener en cuenta al momento de jugar TFT en Android

TFT es un juego de estrategia, así que deberás pensar las cosas muy bien antes de realizar algún movimiento. Es por esto que queremos dejarte algunas recomendaciones que te serán útiles al momento de jugar una partida:

Tener una buena composición es más util que tener a campeones 3 estrellas sin una buena sinergia.

sin una buena sinergia. El Piloto mecha no puede tener más de 3 objetos equipados , por eso te recomendamos equiparle todos los objetos a un solo campeón.

, por eso te recomendamos equiparle todos los objetos a un solo campeón. Completar la barra del maná hace que los campeones usen sus hechizos (cuanta más regeneración de maná tengan, más veces usarán sus hechizos).

(cuanta más regeneración de maná tengan, más veces usarán sus hechizos). Utiliza el dedo índice en vez del pulgar para tener mas precisión en el juego .

. La tienda se actualiza sola al finalizar cada ronda (cambian los campeones disponibles para comprar).

(cambian los campeones disponibles para comprar). Puedes bloquear la tienda para que retenga a un campeón al que no has podido comprar por falta de oro.

para que retenga a un campeón al que no has podido comprar por falta de oro. La racha de victorias o derrotas se puede ver en la parte de abajo a la derecha de tu pantalla (es un ícono de una llama).

(es un ícono de una llama). Cuanto mayor sea la racha de victorias, más oro obtendrás .

. Ahorra oro y no lo malgastes actualizando la tienda .

. Actualiza la tienda 2 veces máximo por turno .

. El servidor es compartido y puedes enfrentarte contra gente que está jugando desde su PC.

y puedes enfrentarte contra gente que está jugando desde su PC. TEN PACIENCIA, puede que tu inicio sea malo pero al final encuentres la composición de campeones adecuada y ganes la partida.

Esta es la guía de TeamFight Tactics para móviles, ¿qué te ha parecido, te quedaron algunas dudas? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.