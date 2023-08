Si te gusta el ajedrez o las damas y también el fútbol, quizás nunca hayas pensado en que jugar a estos dos deportes al mismo tiempo pueda ser divertido, pero lo es. Y Goalscorer ha llegado para demostrarlo. Este nuevo juego del desarrollador «Your Strategy Game Network» combina la estrategia de los juegos de mesa con la emoción del deporte rey.

Tendrás que tomar el control de un equipo de once fichas y retar a tu oponente a marcar más goles. Eso sí, no es tan sencillo como mover tus fichas por el tablero. En Goalscorer, también puedes coger las piezas de tu oponente, como en el ajedrez o las damas. Pero eso no es todo. También hay trampas y bonificaciones ocultas en el tablero que pueden darte ventaja.

Goalscorer es un juego de estrategia para móviles que mezcla fútbol y ajedrez

Goalscorer, que apuesta por un estilo artístico retro, te pone a los mandos de un equipo de 11 jugadores representados como fichas en un tablero.

Los miembros de tu equipo tienen un número del uno al once, o una estrella, y esto determina si al cogerlos se marcará un gol, un fuera de juego, un penalti, o incluso si se gana o se pierde todo el partido.

Lo interesante aquí es que no puedes ver los números de todos los contrarios, así que no solo hay muchas decisiones tácticas, sino que también hay mucho de azar. ¿Dejas que ese jugador pase a la contra, preocupado por si al capturarlo te regalan un penalti, o tiras los dados y lo coges?

Goalscorer te deja crear tu propio equipo con indumentaria y nombre personalizado. Así puedes recrear a tu equipo de fútbol favorito o crear uno completamente nuevo que te represente.

Cómo descargar Goalscore para Android e iOS

Goalscore ya está disponible para dispositivos Android e iOS a través de sus respectivas tiendas de aplicaciones (Play Store y App Store). Puedes descargarlos gratis, pero contiene anuncios.