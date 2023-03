Juegos de ajedrez para Android e iOS hay muchos, pero no todos son gratuitos y tan completos como Chess Club. El juego de GamoVation te permite jugar a partidas de ajedrez contra la CPU sin conexión con hasta 8 niveles de dificultad distintos. ¡No te aburrirás nunca! Y lo mejor de todo es que es gratis, así que puedes probarlo sin compromiso alguno.

¿Estás empezando a aprender a jugar al ajedrez? No te preocupes, con Chess Club podrás activar pistas para saber cuál es el mejor movimiento en cada jugada cuando tú quieras. De hecho, puedes volver a atrás si no te gustó un movimiento que hiciste para enmendarlo y hacer una mejor jugada.

Chess Club: de los mejores juegos offline de ajedrez para móviles y tablets

Chess Club está disponible para dispositivos Android e iOS (iPhone e iPad) en las tiendas de aplicaciones Google Play Store y App Store. Es sin dudas una de las mejores formas de jugar a este mítico juego de mesa en tu móvil o tablet, ya que puedes descargarlo gratis y tiene 8 niveles de dificultad para adaptarse a cada jugador. No importa si tienes mucha o poca experiencia en ajedrez, en Chess Club podrás encontrar la dificultad apropiada para ti.

Por si no lo sabes, el ajedrez es un juego de mesa donde el objetivo final es eliminar las piezas de tu oponente hasta hacer jaque mate a su rey. Al principio de la partida, tendrás que escoger un bando: blanco o negro. El color realmente no determina nada, pues cada jugador tiene exactamente la misma cantidad y tipos de piezas. Cada tipo de pieza puede hacer una serie de movimientos específicos que, si no sabes cuáles son, no hay problema porque Chess Club te mostrará los movimientos disponibles.

Este juego de mesa offline tiene controles sencillos, la opción de ver las piezas en 2D o 3D, un registro de estadísticas personales, pistas, un botón de deshacer para aprender a jugar al ajedrez, y mucho más… Sin duda alguna, es uno de los mejores y más completos juegos de ajedrez que puedes descargar en tu móvil o tablet. Te dejamos su cajetín de descarga en la tienda de Android y de Apple para que lo hagas:

Al ser el ajedrez un juego de mesa muy recomendado para las personas que quieren ser más estrategas e inteligentes en diferentes ámbitos de la vida, una app como esta no debería en tu móvil. Así que, ¡descarga ya mismo Chess Club y echa unas partidas!