APK de Genshin Impact en 2D para móviles Android de bajos recursos:

Genshin Impact es un juego muy popular de mundo abierto que, desde su lanzamiento, ha alcanzado amasar millones de descargas en la Play Store. No obstante, no todo el mundo ha podido explorar el maravilloso mundo de Teyvat debido a que no cuentan con los recursos necesarios en sus móviles. Si este es tu caso, tal vez te interese saber que existe una versión de Genshin Impact en 2D, ideal para dispositivos de bajos recursos.

Por supuesto, se trata de un juego hecho por un fan, y al parecer, el proyecto como tal se encuentra algo abandonado. No obstante, es posible jugar en la ciudad de Mondstad y vivir aventuras junto a varios de los personajes más famosos de la franquicia, todo desde una animación en 2D bastante adorable.

Cómo descargar el APK de Genshin Impact en 2D para Android

El mundo de Genshin Impact en 2D construido por este creador anónimo está muy bien logrado. Todo bajo el diseño de pixelado que a muchos les gusta. Podrás utilizar al viajero como protagonista, avanzando con él en el mundo de Teyvat e interactuando con varios de los personajes más populares en el juego. Entre ellos, se pueden contar: Amber, Venti e incluso la excéntrica Hu Tao.

Los controles y las acciones de los personajes emulan bastante bien a los del juego original. Incluso puedes abrir el menú de la mochila y ver todos los ítems que posees al momento, al igual que atacar usando los mismos comandos ya conocidos. Paimon te acompañará en los diálogos mientras te inmiscuyes en cualquier misión que prometa recompensas jugosas. Lucharás contra enemigos familiares del juego que pueden aparecer en cualquier sitio del mapa lejos de las ciudades.

Un detalle importante es que este juego no posee el sistema de gachapón del Genshin Impact original. Es un título para jugar cuando te apetezca, sin tener que estar atento a eventos en tiempo real ni nada similar.

El juego es compatible con móviles Android, incluso aquellos de bajos recursos, pues no pide demasiado al tratarse de un título en 2D. Basta con instalar el archivo APK y empezar a jugar cuando quieras. Te dejamos el enlace a continuación.

DESCARGAR | Genshin Impact en 2D

Si no sabes cómo instalar un archivo APK en Android, siempre puedes revisar nuestro tutorial en donde te enseñamos el paso a paso.

¿Qué te ha parecido esta versión de Genshin Impact?