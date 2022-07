Gemas gratis en Stumble Guys todas las formas de conseguirlas

Posterior a la salida de Fall Guys, el popular Battle Royale en línea, muchas empresas intentaron replicar el éxito que este juego había tenido y una de las versiones que más ha gustado a los fans alrededor del mundo, es el juego para móviles Stumble Guys. La razón es sencilla y es que este juego es bastante fluido, simple, llamativo, se asemeja mucho al juego original, y es completamente gratis.

La principal y más valiosa moneda en este juego son las gemas. Estas te permiten comprar todo tipo de disfraces, gestos, movimientos, pases de batalla y hasta tu entrada a los torneos. Por supuesto, la forma más fácil de obtener estas gemas es realizando compras dentro del juego, pero no te preocupes porque aquí te compartimos todas las alternativas que tienes para obtener gemas gratis en Stumble Guys.

¿Qué es Stumble Guys y cómo jugarlo?

Como ya mencionamos anteriormente, Stumble Guys es un juego para varias personas del tipo Battle Royale, es decir, muchos jugadores participan a la vez en diferentes pruebas y arenas que van eliminando a participantes hasta que solo uno queda como el ganador. El juego consiste en superar diferentes pistas de obstáculos y misiones antes que tus rivales.

Para jugar Stumble Guys lo único que debes hacer es descargar el juego directamente de la Play Store y una vez que esté instalado ya puedes comenzar a jugar por ti mismo o si quieres puedes jugar a Stumble Guys con tus amigos. Los controles son extremadamente sencillos y lo único que toma tiempo dominar es la física del juego, ya que los avatares que puedes utilizar no son exactamente las criaturas más atléticas del mundo.

Dentro del juego cuentas con dos botones, uno que te permite moverte en la dirección que lo apuntes y el otro te permite saltar si lo presionas una vez, si lo presionas mientras tu personaje está en el aire puedes realizar clavados al frente. Este último movimiento es ideal para alargar la distancia de tus saltos.

¿Cómo conseguir gemas gratis en Stumble Guys?

Antes de que vayas a gastar todo tu dinero en gemas, mejor intenta alguno de estos métodos. No son inmediatos como una compra, pero si de verdad inviertes esfuerzo y constancia podrás ganar una buena cantidad de gemas en poco tiempo. Para conseguir gemas gratis en Stumble Guys intenta hacer lo siguiente.

Utiliza la ruleta de premios gratuitos

Por suerte, en la opción de premios gratuitos ubicada en la parte derecha del menú de inicio podrás girar una ruleta para obtener todo tipo de premios, desde disfraces hasta muchas gemas, por supuesto. Tienes una oportunidad para girar la ruleta al día, pero el juego te deja girar la ruleta hasta unas 4 veces más por día si ves algunas publicidades.

Mira vídeos después de haber terminado las rondas

Después de haber terminado de jugar, en caso de que hayas perdido, Stumble Guys te da la opción de ver algunos vídeos con publicidad para poder ganar diferentes premios. Recuerda que tienes que dejar que se reproduzca toda la publicidad para poder reclamar tus premios. Si la interrumpes antes de que termine, no obtendrás nada.

Pase de batalla gratuito

Cada cierto tiempo, Stumble Guys ofrece un pase de batalla, como en muchos otros juegos del estilo Battle Royale, completamente gratis. Esta es tu oportunidad para hacerte con muchas gemas, dependiendo de los logros que alcances y tu desempeño en el juego puedes conseguir muchísimas gemas sin haber gastado ni un solo centavo.

Gana partidas regulares

Es muy probable que al principio sientas que es imposible pasar todas las pruebas, pero no debes dejar de esforzarte porque uno de los premios al ser el ganador de una ronda regular son las, tan preciadas, gemas. Mientras más partidas ganes, más gemas irás acumulando, así que es momento de empezar a practicar.

Participa en torneos

De todas las opciones para ganar gemas esta es la más riesgosa de todas porque aquí tendrás que pagar con gemas para poder participar. Eso sí, el premio de cada torneo vale la pena, así que si sientes que ya dominas mucho mejor el juego y te sobran algunas gemas, quizás sea el momento de pasar a las ligas mayores e intentar participar en los torneos.

APK prémium y generadores de gemas gratis para Stumble Guys

Es importante tener mucho cuidado, ya que muchos usuarios intentan un camino más sencillo descargando un APK o generadores de gemas que no son completamente fiables. Así que si planeas utilizar alguno de estos trucos para obtener gemas, procura que sean de una fuente confiable (ahora mismo no no hay ninguna que podamos recomendarte), así no pones en riesgo tu dispositivo.

De momento nos despedimos y esperamos haberte ayudado a comprender todas las formas posibles de ganar gemas de forma gratuita dentro de Stumble Guys. Si conoces de algún truco o alguna otra manera para ganar gemas en este adictivo juego, déjala en los comentarios.