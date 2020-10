Uno de los mejores juegos de mesa que existen es Carcassonne, y un ejemplo de esto es que es de los que más se venden año tras año. Existe una excelente versión para móviles que está perfectamente adaptada y con la que pasarás muy buenos ratos. Te mostramos diferentes estrategias para que empieces como todo un profesional.

Carcassonne (o Carcasona) es una excelente forma de iniciarse en los juegos de mesa ya que combina dos características fundamentales: es muy sencillo de aprender y, las partidas, generalmente no son muy largas. No hay grandes trucos que permitan ganar partidas, pero sí diferentes consejos y estrategias que puedes seguir para conseguirlo desde el primer momento.

Cómo es el juego Carcassonne

El objetivo de este juego, tanto en el de tablero como en el de móviles, es que seas el jugador que obtiene mayor puntuación creando mapas mediante el uso de losetas que se descubren por turnos. Estas representan diferentes localizaciones: ciudades, carreteras, prados e, incluso, monasterios, y que tendrás que colocar mantenido una lógica (así, por ejemplo, no podrás cortar sin sentido una carretera).

Existe cierto grado de aleatoriedad ya que las losetas que sacas no siempre tienen el mismo orden, lo que hace que cada partida sea completamente diferente. El número de estas es de 72 que dan para treinta y seis rondas en partidas de dos jugadores y catorce en las de cinco. Algo importante de este juego de mesa es que no tiene dados, por lo que el efecto suerte está limitado al contrario que en el juego de mesa Catán.

El transcurso de las partidas son turnos de cada jugador, que pueden ser hasta cinco (en la versión para móviles de Carcassonne existen las partidas online, que con seguridad serán las que más te gustarán, pero es posible jugar en local enfrentándose a la Inteligencia Artificial del juego). Para marcar que una construcción es de tu propiedad debes colocar un meeple de madera y de los que sólo tienes siete. Estas fichas, cuando se completa una ciudad, se recuperan.

Primeras cosas que debes tener en cuenta para ganar

Es importante que aprendas el tipo de losetas que hay en el juego. En la versión para móviles esto es bastante sencillo, ya que en la parte inferior derecha hay un espacio en el que se puede ver el número de las disponibles. Y si pulsas en él, aparecen las que faltan por salir de cada tipo (carretera, ciudad o monasterio). De esta forma, es posible establecer estrategias de una forma más efectiva… pero esto hace que pierda algo de encanto respecto al juego de tablero.

Aparte, hay otros dos botones que te ayudarán a ganar partidas. Uno de ellos es el que tiene como imagen representativa una cámara. Éste cambia la forma en la que ves el tablero, y con él podrás elegir la que mejor se adapte a tu gusto (para que de un vistazo rápido coloques las losetas). El otro botón existente, que identificarás al ver unas espigas de trigo, ayuda a ver las granjas que se han creado. Esto te será de gran ayuda, especialmente al principio, ya que inicialmente cuesta un poco detectarlas.

Estrategias básicas para ganar en Carcassonee

Es básico llevar un buen control de los meeple que utilizas, ya que si te quedas sin ellos no podrás conseguir puntos hasta que no completes una ciudad, carretera o monasterio. Como sólo es posible colocar uno en cada turno (y únicamente en la loseta que has colocado), la gestión de estos es básica. No te vuelvas loco al principio ya que no pasa nada por pasar turnos sin colocar… Hay que buscar el momento adecuado.

Estos son otros consejos que debes tener siempre en cuenta si deseas ganar partidas en Carcassonne desde el primer momento:

En el juego sin expansiones (existen muchas), es básico intentar generar una zona de granja muy amplia y, de controlarla, sumarás la mayoría de los puntos que dan al final de la partida. Estos, en muchas ocasiones, son los que deciden quién gana. No es sencillo lograrlo, ya que todos intentarán hacer lo mismo.

La tendencia al principio es intentar construir muchas ciudades . Bien es cierto que dan muchos puntos, pero es complicado cerrarlas si se hacen muy grandes (y seguro que tus rivales intentarán hacer lo mismo). Una buena estrategia es construir pequeñas que son menos rentables, pero con un factor de riesgo más bajo.

Una forma de lograr beneficios con bajo esfuerzo es aprovechar el trabajo de los otros . Para ello debes colocar meeple en zonas donde puedas conectar una ciudad o carretera que es propiedad de otros (si esto al final ocurre, se comparten los puntos). Para conseguir hay que pensar en “ele” o diagonal. Una opción muy efectiva, pero más de uno pasará de ser rival a enemigo.

Los monasterios son una buena opción para conseguir puntos (un total de 54, que por ejemplo son más que los 44 de las carreteras). La dificultad de cerrarlos es muy grande y generalmente siempre falta alguna loseta por colocar. Además, “atan” un meeple hasta que esto ocurre. Controla la apuesta por ellos ya que es bastante arriesgada y generalmente hacen que pierdas la partida de forma irremediable.

Cosas que marcan la diferencia en este juego de mesa

Es muy importante que tengas buena memoria para jugar y ganar a Carcassonne. Si es así conseguirás (antes o después) memorizar el número y tipo de losetas que tiene el juego. Así, de forma rápida y efectiva tomarás buenas decisiones. Esto es vital en el juego online, donde no hay tantas ayudas como en la versión local y por lo tanto debes ser más cuidadoso.

Es un completo error esperar que salga una loseta en concreto, ya que las probabilidades son bastante bajas si se juega a tres jugadores o más. Por lo tanto, no hay que obsesionarse con cerrar una ciudad de mitad de partida en adelante. Esto seguro que te lleva a frustrarte y perder oportunidades en otros lugares del tablero.

¿Conoces más consejos para el juego de mesa Carcassonne? Si es así no dudes en compartirlos con nosotros.