¿Juegas a Clash Royale? Entonces atento, porque el cambio que acaba de hacer Supercell quizás te vaya a afectar en la forma en la que juegas. Si, Supercell ha decidido quitar del juego a la Curación y colocar un reemplazo. ¿No sabes de lo que hablamos? Entonces quédate porque te contamos en detalle sobre el Espíritu sanador, la nueva alternativa a la Curación de Clash Royale.

El Espíritu sanador es la nueva carta que viene con la temporada 10 de Clash Royale. Y si, aunque ya estamos en abril, la temporada inicia el lunes 6 de abril de 2020. Pero no desesperes porque el Espíritu sanador estará disponible desde mañana 2 de abril de 2020.

¿Por qué el Espíritu sanador sustituye a la Curación, cómo funciona y cómo se puede obtener?

El Espíritu sanador es una carta que viene a reemplazar a la Curación, ¿por qué? Sencillo, los desarrolladores del juego no estaban conforme con el uso de esta carta, así que decidieron quitarla del juego y poner a otra con la misma función pero que actúa algo diferente.

El Espíritu sanador tiene la misma vida, el mismo daño y el mismo costo que el Espíritu de hielo, así que ya más o menos sabes cómo funciona. Corre exactamente igual y si muere no cumple su función. Para que este actúe, el mismo Espíritu sanador es quien se debe lanzar hacia su objetivo para dañarlo y luego, en donde este impacte, crear un charco que cure a sus aliados que se encuentren dentro de este.

El charco de curación que deja el Espíritu sanador cura un 181% de vida, ¡sí una locura! Pero atento, el tiempo de curación es muy rápido, así que tampoco es que serás invencible.

Como bien te dijimos, el Espíritu sanador estará disponible desde mañana 2 de abril de 2020 y para obtenerlo no deberás hacer absolutamente nada, no perderás oro, no perderás cartas. Supercell solo va a reemplazar la cantidad de cartas de Curación que tenías por las del Espíritu sanador. Además, te aparecerá en el mismo nivel en el que tenías a la Curación.

Todo lo que se sabe de la temporada 10 de Clash Royale

Si bien dijeron que el Espíritu sanador es la carta de la temporada 10 de Clash Royale, tampoco dieron muchos detalles de la temporada y del Pass Royale. La única información que dieron es:

Nuevo aspecto para la arena legendaria (un bosque).

(un bosque). Nuevo aspecto de torre .

. Nuevos gestos (uno es el Arquero mágico).

(uno es el Arquero mágico). Nuevos modos de juegos que dan oro .

. Insistieron en que esta temporada tendrá más oro que todas las anteriores.

Sin embargo, habrá que esperar hasta el lunes 6 de abril de 2020 para conocer más sobre la temporada 10 de Clash Royale y poder actualizar el juego. Ya el martes 7 de marzo podrás ver los cambios. Así que cuéntanos, ¿qué te ha parecido este cambio, te ha gustado? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.