Pro Evolution Soccer (PES) dejó de ser el mejor simulador de fútbol a manos de la saga FIFA de EA Sports, desde hace ya varios años. Para recuperar su trono, este año Konami ha decidido realizar varios cambios radicales en la franquicia, iniciando con el nombre. Ahora no se llama PES, sino eFootball. De hecho, eFootball Mobile es el primero de la saga que ya no usa el nombre PES y que ha llegado de forma gratuita, no solo en móviles (que es lo normal), sino también en consolas y PC.

Otro juego de PES que ya no lleva ese nombre es PES Card Collection, el juego oficial de cartas de Pro Evolution Soccer para móviles que se lanzó en 2017. Este título acaba de recibir una actualización que cambia su nombre a eFootball Champion Squads. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre este juego y el PES Mobile / eFootball Mobile de toda la vida? Enseguida te explicamos.

eFootball Champion Squads es exactamente igual a PES Card Collection, solo que ha recibido un lavado de cara. Se trata de un juego de gestión futbolística que va de coleccionar cartas de jugadores. Estas cartas las debes usar para armar tu propio equipo de superestrellas y competir online contra jugadores de todo el mundo.

Además de toda la mecánica de las cartas, la principal diferencia con el juego normal de PES es que en eFootball Champion Squads se juega en formato vertical y no en horizontal. La cámara se centra en el jugador que tiene el balón y no en la zona donde transcurre la acción. Y es que en este juego tú no controlas la acción. No hay botones para disparar, centrar, pasar, regatear, ni nada de eso.

En eFootball Champion Squads todos los partidos se juegan de forma automática, por lo que tu única misión es la de mejorar a tus jugadores (a sus cartas) y alinear a un equipo ganador. Tú no controlas a todo el equipo durante los partidos, lo cual sí se puede hacer en PES Mobile (ahora eFootball Mobile), aunque quitando todo el tema de las cartas.

Una de las novedades que trae la versión de este año de eFootball Champion Squads es el modo eCLUB que te permite cooperar con tus amigos para formar un equipo desde cero y jugar contra otros jugadores. El juego incluye su propio chat para que puedas coordinar acciones con tus colegas o para hablar con tus rivales en los partidos.

También se ha añadido una nueva función llamada SHOWTIME con la cual puedes recrear jugadas famosas de la historia del fútbol. Igualmente, se ha introducido una opción que te permitirá especificar la tendencia de los movimientos de los jugadores durante los partidos.

Puedes probar sin miedo este juego, pues está disponible gratis en Google Play Store (para Android 5.0 o superior) y App Store (para iOS 10.0 o superior).

Eso sí, como cualquier free-to-play, tiene micropagos que sirven para mejorar a tu equipo más rápido. Lo bueno es que ofrece objetivos y misiones diarias para conseguir recompensas gratis.