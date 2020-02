Los huevos de Pokémon Go son muy importantes en este juego. No es un secreto que muchas personas de todo el mundo recorran distancias considerables para ver qué Pokémon aparece después de la eclosión. Y en esta oportunidad, explicaremos cómo eclosionar huevos de Pokémon fósiles en Pokémon GO.

Si llegaste a jugar Pokémon en GameBoy, seguramente sabes que este tipo de criaturas se obtienen reviviendo a sus respectivos fósiles. Y ahora en Pokémon GO, obtenerlos es mucho más sencillo de lo que seguramente imaginabas.

Así puedes eclosionar huevos de Pokémon fósiles en Pokémon GO

Lo primero que debes hacer es conseguir un huevo de 7 kilómetros . Por si no lo sabías, una forma sencilla de obtenerlos es a través de los regalos de tus amigos.

. Por si no lo sabías, una forma sencilla de obtenerlos es a través de los regalos de tus amigos. Cuando tengas el huevo, tendrás que caminar 7 kilómetros y listo , luego eclosionará en un Pokémon fósil.

, luego eclosionará en un Pokémon fósil. Después de llevar a cabo el recorrido, tu huevo podría eclosionar en alguno de estos Pokémon: Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tritouga y Archen.

Desde ahora y por un período indefinido de tiempo, los huevos de 7 km solo eclosionarán en Pokémon Fósiles. Si querías añadir uno de estos a tu colección, aprovecha porque nadie sabe cuándo se terminará este fenómeno.

Los Pokémon fósiles ya no eclosionarán en huevos de 2, 5 o 10 km. Así que por el momento, la única forma de conseguirlos es tal y como te estamos explicando. Por otro lado, también es necesario destacar que el Pokémon Riolu ahora eclosionará de los huevos de 10 km.

Al inicio de este año, explicamos todo sobre el evento Eclosionatón de Pokémon GO. Ahora, llega esta nueva manera de eclosionar huevos fósiles en el juego. Como seguramente pudiste notar, Niantic está haciendo lo necesario para mantener contenta a la gigantesca comunidad de jugadores que tiene Pokémon GO alrededor del mundo.

Y si quieres aumentar tu colección de criaturas, entonces échale un ojo a este tutorial que explica cómo atrapar a Ditto en Pokémon GO durante este año 2020. Sin duda alguna, es un Pokémon que no puede faltar en tu Pokédex.

