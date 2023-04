Si te aparecieron vídeos en TikTok, YouTube y demás redes sociales en donde se mostraba un videojuego muy raro y con una música extremadamente pegadiza, déjanos decirte que te has topado con Pinneaple on pizza, título que se ha viralizado de la noche a la mañana.

Creado por Alva Majo, youtuber y streamer español que dedica gran parte de su tiempo a la creación de juegos Indie, Pinneaple on pizza ha causado sensación en Internet. Tanto ha sido el impacto que ha generado, que miles de streamers de habla hispana lo jugaron durante horas en sus transmisiones de Twitch.

¿Quieres probar este videojuego? Si tu respuesta es “sí”, lo único que necesitas es tener un ordenador, pues el juego puede descargarse de forma gratuita. Para que no pierdas tu tiempo buscándolo en Internet, aquí te explicaremos paso a paso cómo descargarlo, ¡es muy sencillo!

¿Cómo descargar Pinneaple on pizza gratis?

A pesar de que el título se encuentra de forma gratuita en Steam, no todos los usuarios de PC (Windows, macOS y Linux) pueden acceder al mismo. Por suerte, el creador del videojuego en cuestión lo ha subido a su sitio web.

Antes de que te expliquemos cómo descargarlo, es importante mencionar cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplirse para que el juego pueda ejecutarse de forma correcta:

Sistema operativo : Windows 8 en adelante, Mac OS X 10.13 o superior o Ubuntu 14.04 o superior.

: Windows 8 en adelante, Mac OS X 10.13 o superior o Ubuntu 14.04 o superior. Procesador : Dual Core como mínimo.

: Dual Core como mínimo. Memoria RAM : 2 GB como mínimo.

: 2 GB como mínimo. Tarjeta de vídeo : Radeon HD 4850 o GeForce 830M.

: Radeon HD 4850 o GeForce 830M. Almacenamiento : 220 MB de espacio disponible.

: 220 MB de espacio disponible. Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Si cumples con estos requisitos, podrás descargar el videojuego desde el enlace que te dejamos al final del artículo. Eso sí, al entrar en dicho enlace, deberás pinchar sobre el botón de color rojo que dice “Download”. El primer botón es para ordenadores con macOS, el segundo para PC con Windows de 64 bits, el segundo para Windows de 32 bits y el tercero para ordenadores con Linux.

Por último, pero no por eso menos importante, queremos informarte que de momento no existe una versión para Android o iOS. Es por este motivo que si encuentras el juego en formato APK, te aconsejamos no descargarlo (si lo quieres descargar, tendrás que analizar el APK en busca de virus).