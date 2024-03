«Ese no es mi vecino» o «That’s not my neighbor» es el nuevo juego de Nacho Sama, un desarrollador de videojuegos indie con una gran pasión por el horror. Este título no es la excepción a eso y a pesar de que fue diseñado únicamente para ser jugado en un ordenador, hemos encontrado un par de maneras de jugarlo en un móvil.

En el siguiente artículo te explicaremos cómo descargar «Ese no es mi vecino» para Android gratis, te explicaremos cómo jugarlo en línea y cómo descargarlo para iPhone. Además de eso te explicaremos un poco de qué va el juego y qué tienes que hacer para sobrevivir. Si te interesa conocer todos estos datos, pues no dejes de leer.

¿Cómo descargar «That’s not my neighbor» en tu móvil?

Después de buscar en varias partes de Internet y probar con diferentes móviles dimos con un APK que podría funcionarte para que puedas descargar «Ese no es mi vecino» en tu móvil. Sigue los pasos a continuación para poder hacer esto:

Ingresa en el siguiente enlace y presiona en la opción de Download .

. Espera a que el archivo se descargue y luego presiona en este para ejecutarlo.

para ejecutarlo. Presiona en Instalar y espera que se complete el proceso para poder empezar a jugar.

Si eres usuario de iPhone, tenemos una buena noticia para ti y es que el juego ya fue subido a la App Store y es completamente gratis. Abajo te dejaremos un enlace para que puedas descargar y jugar «That’s not my neighbor» en tu iPhone.

¿Cómo jugar en línea «That’s not my neighbor» en tu móvil?

Si no has podido descargar o instalar «Ese no es mi vecino» en tu móvil, no te preocupes, existe otra solución que puedes probar y es jugar el juego en línea. Así es, el título original está en línea para que lo puedas jugar de forma completamente gratuita y a pesar de que es una versión un poco más limitada que la versión descargable, es igual de entretenida.

Desde tu móvil ingresa en el enlace que te dejaremos abajo para jugar «Ese no es mi vecino» online, por el momento esta versión solo cuenta con el modo Arcade, pero es probable que en el futuro agreguen otros modos de juego. Si se tarda en cargar, no te preocupes, eso es normal, es un título algo pesado, así que tenle paciencia.

Jugar | Ese no es mi vecino.

¿Cómo sobrevivir en «That’s not my neighbor»?

Ahora que ya sabes cómo acceder a «That’s not my neighbor», permítenos explicarte un poco más sobre este juego de horror. La trama gira en torno a los Doppelgangers, criaturas malvadas que pueden imitar la apariencia de una persona con la intención de ganarse tu confianza y luego atacarte por sorpresa. Tu misión como nuevo guardia de seguridad del edificio es descubrir a estos Doppelgangers y reportarlos con el Departamento de Detección de Doppelgangers, el D.D.D.

Este titulo es muy similar a Papers, Please en el sentido de que hay que ser bastante cuidadoso, usar todas las herramientas de tu oficina para realizar un buen análisis de cada persona. Si quieres sobrevivir en «That’s not my neighbor», sigue estos consejos:

Evalúa bien la apariencia de cada persona , detalles como cicatrices, lunares, tipo de cabello y cosas así suelen ser donde los Doppelgangers se descuidan.

, detalles como cicatrices, lunares, tipo de cabello y cosas así suelen ser donde los Doppelgangers se descuidan. Si notas algo raro márcalo con una X en la hoja de verificación e interroga a la persona , luego llama al D.D.D. usando el teléfono en tu escritorio.

, luego llama al D.D.D. usando el teléfono en tu escritorio. Recuerda, revisar bien los documentos , buscar el sello del D.D.D. en cada uno, revisar la fecha de vencimiento y el número de identificación y si algo falta o es diferente a la información que tú tienes, interroga a la persona y llama al D.D.D.

, buscar el sello del D.D.D. en cada uno, revisar la fecha de vencimiento y el número de identificación y si algo falta o es diferente a la información que tú tienes, interroga a la persona y llama al D.D.D. Siempre cierra la puerta después de que alguien entra para no permitirle el paso a cualquiera.

para no permitirle el paso a cualquiera. No le creas a nadie, tu vida está en riesgo, así que si alguien no cumple con todas las condiciones, recházalo y llama al D.D.D. sin excepciones.

Y lo más importante, tomate tu tiempo, la vida de tu personaje y la de todos los demás en el edificio depende de ti, así que investiga bien a cada persona que llegue a tu ventana. Recuerda que a pesar del estilo de dibujo, «Ese no es mi vecino» no es un juego para niños, ya que contiene escenas muy violentas que un niño no debería ver.

Eso es todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo descargar «Ese no es mi vecino» para Android gratis. Esperamos que te haya gustado y que disfrutes bastante del juego. Si te ha quedado alguna duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.