Descarga el juego Deus Ex Go gratis para Android

¿Te gustan los juegos de rompecabezas y estrategia? Entonces atento porque esto es para ti. Sí, Square Enix, los desarrolladores de Final Fantasy, han decidido colocar gratis en la Play Store uno de sus mejores juegos para móviles. ¿No sabes de lo que hablamos? Descarga Deus Ex Go gratis para Android y quédate con nosotros porque te contamos todo sobre este grandioso juego.

Si bien existen increíbles juegos gratuitos en la Play Store, también hay que decir que los juegos pagos no se quedan atrás. Deus Ex Go tenía un coste de 6,99 euros, pero ahora lo puedes descargar de forma gratuita. Así que aprovecha y pon a prueba tu cerebro con este gran juego.

Hablando de juegos gratuitos, la temporada 6 de Call of Duty Mobile ya está disponible, así que no te olvides de revisar todo lo nuevo de la temporada de Call of Duty Mobile, porque tiene nuevos modos de juego, torneos, eventos e increíbles recompensas.

Todo lo que tienes que saber sobre Deus Ex Go

Deus Ex Go es un juego de rompecabezas bastante particular, ya que tiene buenos gráficos y una temática futurista. Además, Square Enix se encargó de hacerlo muy entretenido. En otras palabras, Deus Ex Go no es nada parecido a Candy Crush u otros juegos de rompecabezas de ese estilo.

En Deus Ex Go deberás usar tus habilidades para ayudar al espía Adam Jensen, pues este debe ir avanzando sigilosamente a través del mapa, evitando a los enemigos y hackeando al sistema.

En Deus Ex Go cuentas con varias modalidades de juego:

Modo historia : contiene más de 50 rompecabezas únicos.

: contiene más de 50 rompecabezas únicos. Eventos especiales : rompecabezas que estarán por un tiempo limitado.

: rompecabezas que estarán por un tiempo limitado. Editor de niveles : creas tus propios rompecabezas y compártelos con la comunidad.

: creas tus propios rompecabezas y compártelos con la comunidad. Infinidad de rompecabezas: en el modo infinito siempre hay nuevos desafíos y rompecabezas creados por la comunidad que deberás superar.

Así que, ¿qué esperas? Enfréntate a uno rompecabezas de lógica más increíbles de toda la Play Store y resuelve un misterio ambientado en el futuro.

Recuerda que Square Enix también son los desarrolladores de los juegos de Lara Croft, así que también puedes jugar a Lara Croft: Relic Run. Aunque si te gustan los juegos de acción donde tienes que correr para escapar de la muerte, te recomendamos echarle un vistazo a Crash Bandicoot Mobile, ya que de seguro te gustará.