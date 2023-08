Dark And Darker ha sido uno de los últimos juegos virales de Steam que ha enganchado y sorprendido a mucha gente por su original propuesta. Aunque a simple vista parece un Dark Souls tipo Battle Royale, realmente es un Escape From Tarkov pero con espadas y hechizos. Se trata de un shooter de extracción donde no tienes armas de fuego, sino magia, arcos y armas blancas.

Pero lo que nos reúne aquí es el último anuncio de Krafton, los creadores de PUBG, donde revelan que están desarrollando un port o adaptación para móviles de Dark and Darker. Llevarán la experiencia de explorar las épicas mazmorras medievales del juego a los dispositivos Android e iOS.

Dark and Darker para móviles es oficial: ¿cuándo se lanzará?

Sobre el port de Dark and Darker, el director editorial de Krafton, Rafael Lim, comentó lo siguiente:

«Hemos estado observando el potencial y la creatividad de DARK AND DARKER con gran interés. Desde el género hasta la ambientación de la IP en su conjunto, DARK AND DARKER ha dado en el clavo con su lanzamiento para PC. En KRAFTON estamos impacientes por compartir estos emocionantes recorridos por las mazmorras con toda una nueva comunidad de fans en el móvil”.

En Dark and Darker debes sumergirte en un mundo oscuro y peligroso donde tendrás que luchar contra monstruos, encontrar tesoros y escapar de una mazmorra en constante cambio. Se juega desde una perspectiva en primera persona y ofrece una gran variedad de clases para elegir, cada una con sus propias habilidades y fortalezas.

Podrás explorar la mazmorra de forma individual o en grupos, y puedes elegir si colaborar o luchar entre sí. Es un juego desafiante que requiere habilidad y práctica, pero que acaba siendo muy divertido una vez que aprendes a jugarlo bien.

Aunque todavía no hay fecha ni ventana oficial de lanzamiento, puedes experimentar el juego por ti mismo jugando a la versión de PC que se descarga desde la página web oficial.

Cabe recordar que, en agosto de 2023, Dark and Darker fue retirado de Steam después de que la compañía coreana Nexon lo acusara de infringir la propiedad intelectual de su juego cancelado Project P3. Sin embargo, el juego ha vuelto a estar disponible en la plataforma desde entonces, aunque ya no se vende en la tienda de Valve.

Fuente | Pocket Gamer