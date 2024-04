Content Warning es el nuevo juego del editor Landfall, conocido por otros títulos populares como Totally Accurate Battle Simulator y Stick Fight: The Game, que rápidamente se ha hecho viral entre creadores de contenido por su similitud con su trabajo. Y es que este juego va de ser un YouTuber que graba vídeos de terror con sus amigos y los monetiza en Internet.

Si quieres jugar a Content Warning en tu dispositivo Android junto con tus amigos y estás buscando dónde descargarlo, enseguida te contamos en qué plataformas está oficialmente disponible y si existe un APK del juego. Sin más tiempo que perder, ¡vamos allá!

¿De qué trata el juego Content Warning?

Content Warning es un juego de terror cooperativo que está hecho específicamente para youtubers y streamers. En este juego serás un creador de contenido que junto con hasta 3 amigos baja al «Viejo mundo», un lugar oscuro y tenebroso con criaturas extrañas que parecen salidas de Zoonomaly. ¿Con qué objetivo? Grabar vídeos para subirlos a SpookTube (la plataforma equivalente a YouTube en el juego).

Mientras más terrorífico sean los vídeos que grabes en el «Viejo mundo», más visitas tendrán en SpookTube y ganarás más dinero de anuncios. Con el dinero puedes mejorar tu equipamiento para así hacer mejores vídeos y sobrevivir más tiempo entre las criaturas tenebrosas.

¿Content Warning está disponible para Android?

No, Content Warning no está disponible para Android, tal como se indica en la web oficial del juego. Solamente se puede descargar desde Steam, lo que significa que no existe una versión de este juego adaptada a dispositivos móviles. Por tanto, cualquier APK que encuentres de este juego es falso o una imitación muy mala que seguramente esté llena de virus. ¡No descargues nada!

Por cierto, el juego se ha lanzado este 1 de abril de 2024 con una promoción especial que te permite conseguirlo gratis durante las primeras 24 horas. Así que puedes añadirlo a tu cuenta de Steam y, si tienes un PC lo suficientemente potente para correrlo, podrás jugarlo en tu Android a través de Steam Link.

¿Existe algún juego parecido a Content Warning para Android?

Lastimosamente, no. Lo más parecido a Content Warning que hay es Lethal Company, juego del que toma muchas cosas. Sin embargo, Lethal Company tampoco tiene una versión para Android. Por ahora, no puedes jugar a estos juegos ni en tu teléfono ni en tu tablet, pero aquí intentaremos mantenerte informado si se llega a anunciar su llegada a plataformas móviles.