Cambiar la apariencia de los personajes disponibles en Clash Mini es mucho más accesible que en Clash Royale, pues no hace falta conseguir puntos estelares para poder “comprar” nuevas skins.

Si has conseguido una nueva skin para alguno de tus minis y no sabes cómo seleccionarla, no te preocupes, aquí estamos nosotros para ayudarte.

Aquí vamos a mostrarte paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder cambiar las skins de los personajes que dicen “presente” en Clash Mini. Eso sí, solo podrás cambiar la de los minis, pues los Héroes de momento no tienen skins (se espera que añadan apariencias en futuras actualizaciones).

¿Cómo cambiar la apariencia de los personajes en Clash Mini?

Antes de que te mostremos el tutorial, es imprescindible que tengas actualizado el juego. Puedes descargar la última versión de Clash Mini en formato APK aquí.

Si no tienes el juego actualizado, el mismo podría llegar a cerrarse al momento de cambiar la skin de alguno de los personajes (error que han experimentado muchos jugadores).

Primero tienes que abrir el juego Clash Mini desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de Clash Mini, deberás pinchar sobre la segunda pestaña , la cual se llama “Colección” (abajo a la izquierda de la pantalla).

, la cual se llama “Colección” (abajo a la izquierda de la pantalla). Por consiguiente, deberás presionar sobre la categoría que dice “Minis”.

Pincha sobre el mini al cual le deseas cambiar la apariencia .

. Presiona sobre alguna de las dos flechas que aparecen a los costados del mini.

que aparecen a los costados del mini. En segundos, el juego cambiará la skin del mini que has seleccionado.

Recuerda que las apariencias de los minis se consiguen de distintas formas:

Comprándolas en la tienda de Clash Mini.

de Clash Mini. Completando los distintos desafíos diarios y semanales.

diarios y semanales. Adquiriendo el pase de batalla.

Consiguiendo victorias para canjear los boletos en el pase de batalla gratuito.

para canjear los boletos en el pase de batalla gratuito. Participando en torneos.

Sin nada más que añadir, si quieres ganar más partidas en Clash Mini para conseguir mejores skins, deberás usar estos mazos, o bien aplicar estos 10 trucos para ser el mejor jugador.