A pesar de que Fortnite en Android arrancó con el pie derecho, algunos errores e incompatibilidades con ciertos dispositivos móviles hicieron que Epic Games se vea obligado a remover varias funciones y características.

Una de ellas, la cual fue quitada y jamás se informó cuándo iba a regresar, estaba relacionada con la cantidad de cuadros por segundos que podía mostrar el juego al momento de ejecutarse en un teléfono o una tablet Android.

Por suerte, y tras miles de pedidos por parte de los usuarios, Fortnite vuelve a tener los 90 FPS en Android. Si tienes un dispositivo móvil compatible con esta característica, podrás volver a activar esta cantidad de cuadros por segundos de forma simple y rápida.

¿Cómo activar los 90 FPS de Fortnite en Android?

Antes de que te mostremos el procedimiento que debes llevar a cabo para poder activar esta cantidad de cuadros por segundos, es imprescindible que actualices Fortnite en tu móvil Android. Al tratarse de una nueva función, todos los usuarios deben actualizar el juego de forma manual.

Si ya has descargado la última versión de Fortnite para Android, podrás activar los 90 FPS siguiendo cada uno de los pasos que te dejamos aquí:

Así puedes activar los 90 FPS en Android 1 de 6

Abre el videojuego desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que te encuentres en el menú principal, deberás pinchar sobre las tres rayas horizontales que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla. Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre la pequeña rueda dentada (ubicada abajo a la izquierda de la pantalla).

(ubicada abajo a la izquierda de la pantalla). Luego, deberás ingresar en la opción llamada “Ajustes” (la primera de la lista).

Entra en el apartado de “Gráficos” y pincha sobre la flecha derecha que está dentro de “Velocidad de fotogramas en dispositivos móviles”.

que está dentro de “Velocidad de fotogramas en dispositivos móviles”. Cuando hayas elegido la opción “90 FPS”, deberás pinchar en “Aplicar” para que el juego corra a esa cantidad de cuadros por segundos.

En caso de que no logres ver los 90 FPS en el apartado de gráficos, deberías desinstalar el juego y volver a descargar Fortnite en tu teléfono o tablet. Recuerda que si tu dispositivo móvil es de gama baja/media, o bien no posee una pantalla que soporte 90 o 120 Hz, no podrás activar esta opción.