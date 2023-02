La actualización 3.5 de Genshin Impact llegará en marzo y para celebrarlo, HoYoverse (los desarrolladores del juego), han lanzado nuevos códigos con los que puedes conseguir Protogemas y otros objetos valiosos del juego totalmente gratis. No queremos hacerte perder tiempo, así aquí te dejamos de una vez los códigos de Genshin Impact para febrero de 2023:

Códigos válidos hasta el 17 de febrero a las 23:00 h UTC -5 : KARU3RG6NY65 : 100 Protogemas y 10 Minerales de Refinamiento Místico. 5SRC28YNNYP9 : 100 Protogemas y 5 Ingenios del Héroe. SB8UJ9H7NH8V : 100 Protogemas y 20000 Mora.

: Código válido hasta el 28 de febrero : FTRUFT7AT5SV : 10000 Moras, 10 Experiencia de aventurero, 5 minerales de refinamiento, 5 Albóndigas de rábano fritas y 5 Ensalada saludable.

: Códigos válidos de forma indefinida por el momento : DAQS9FPX2U35 : 60 Protogemas y 5 Experiencia de aventurero. XBRSDNF6BP4R : 60 Protogemas y 5 Experiencia de aventurero.

Para usar estos códigos y reclamar tus recompensas simplemente ve a la web oficial de Genshin Impact para canje de códigos. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta, elegir el servidor en el que juegas, copiar / pegar los códigos que te dejamos aquí arriba y pulsar el botón de «Canjear». ¡Así de sencillo!

Cómo conseguir más códigos para Genshin Impact en febrero de 2023

¿Quieres más códigos para Genshin Impact? Te recomendamos estar atento a las redes sociales del juego y a la web de la comunidad donde recopilan los códigos que van saliendo a la luz:

De cualquier manera, intentaremos mantener este artículo actualizado en tiempo real con todos los códigos para Genshin Impact en febrero de 2023.

¿Qué hago si el código de Genshin Impact no funciona?

Solo hay tres razones por las que un código de Genshin Impact no funciona al introducirlo: no lo escribiste bien, venció o ya lo habías usado. A veces también puede no funcionar si no es válido para la región en la que juegas, pero ese es el menos posible de los casos. Sea como sea, intenta estas soluciones para canjear un código de Genshin Impact que no funciona:

Copia y pega el código asegurándote de que no te estás saltando ninguna letra.

asegurándote de que no te estás saltando ninguna letra. Verifica si el código aún es válido o ya venció. La página de canje debería decírtelo cuando lo introduces.

o ya venció. La página de canje debería decírtelo cuando lo introduces. Utiliza el código correcto para tu región . En esta web puedes ver todos los códigos separados por regiones.

. En esta web puedes ver todos los códigos separados por regiones. Recuerda que no puedes canjear un código dos veces.

