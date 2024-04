Honkai Star Rail, el RPG de los creadores de Genshin Impact, ha sido uno de los juegos más exitosos de la compañía, consiguiendo tener hasta más de 21 millones de jugadores activos para el momento de redacción de este artículo. Es por eso que cuando no se puede acceder a este juego, mucha gente entra en pánico. Pero no te preocupes, si te ha aparecido el código de error 1001_1 en Honkai Star Rail, te enseñamos cómo solucionar este fallo.

¿Qué puede estar causando el código de error 1001_1 en Honkai Star Rail?

Son varios los factores asociados a este código de error en particular, pero la mayoría de las veces podemos atribuirle el código de error 1001_1 en Honkai Star Rail a un problema de conexión. Sin embargo, esa no es la única causa, las principales razones por las que este error puede aparecer en tu pantalla y no dejarte ingresar a tu cuenta son las siguientes:

Pobre conexión a Internet .

. El servidor no está disponible por mantenimiento o actualizaciones.

por mantenimiento o actualizaciones. Versión antigua del juego .

. Caché o datos dañados del juego .

. Problemas con algún software antivirus en tu dispositivo.

Tomando en cuenta que esas son las principales causas por las cuales puede aparecer este error, hemos preparado para ti algunas recomendaciones para que puedas solucionarlo.

¿Cómo solucionar el código de error 1001_1 en Honkai Star Rail?

No existe una sola manera de hacer esto, puesto que como ya te mencionamos previamente, el fallo puede ocasionarse por diferentes razones. Por eso te invitamos a probar cada método hasta que alguno te funcione. Empezando por las soluciones que abarcan los problemas de conexión.

Verifica tu conexión a Internet y el estado del servidor

Es muy común que el código de error 1001_1 aparezca en Honkai Star Rail, si tu conexión a Internet es débil o muy lenta, debido a que esto no permite que se establezca una buena conexión con los servidores. Por eso el primer paso será verificar la velocidad de tu Internet, ver que está funcionando bien e incluso puedes reiniciar tu router, para tener una conexión fresca.

El segundo paso es probar que los servidores estén funcionando bien y no estén en mantenimiento o pasando por una actualización. La forma más sencilla de hacer esto es intentando entrar al juego, si marca el fallo, verifica en la página oficial de Honkai Star Rail o en sus redes sociales, para ver si hay alguna noticia que indique que los servidores de Honkai Star Rail no están en funcionamiento.

Actualiza tu versión de Honkai Star Rail

A veces, cuando el juego no está actualizado, esto crea un problema de conexión con los servidores, haciendo que la persona no pueda ingresar a su cuenta. Por suerte, la solución es muy sencilla, fíjate si la app tiene alguna actualización y descárgala para tus dispositivos. Así de simple el juego ya empezará a correr con normalidad y el código de error 1001_1 debería desaparecer.

Visitar | Epic Games

Limpia el caché de Honkai Star Rail

Es probable que algún archivo corrupto o dañado en los datos del juego no te permita establecer una conexión funcional con los servidores. Para esos casos te recomendamos limpiar los datos y caché de Honkai Star Rail. Este proceso va a variar dependiendo del dispositivo en el que estés jugando. Sin embargo, por lo general el proceso requiere que entres en los ajustes del juego y selecciones la opción de Limpiar data y caché.

En todo caso, una opción un poco más radical podría ser borrar el juego y volverlo a instalar. Ahora, considera que esto probablemente te tome un poco más de tiempo y esfuerzo debido a lo que pesa el juego. Si esto no es un problema para ti, pues entonces te recomendamos que lo hagas, ya que así se eliminará cualquier archivo corrupto o dañado dentro del juego.

Revisa el antivirus de tu dispositivo

Este es un problema muy común con varios juegos en línea como Honkai Star Rail, por ejemplo. Y es que los software de antivirus algunas veces tienden a bloquear conexiones legítimas a juegos en línea sin ninguna razón. Puedes probar desactivando tu antivirus o tu firewall antes de entrar al juego y si funciona bien, puedes agregar al juego de miHoYo como una excepción al antivirus. De esta forma debería solucionarse el problema.

Por ahora nosotros nos despedimos y si tienes alguna duda, déjanos un comentario para que podamos ayudarte.