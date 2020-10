¿Clash Royale no te deja añadir las defensas al barco del clan? Pues no te preocupes demasiado, porque es un bug del juego que será casi imposible de solucionar.

De hecho, buscando en Reddit hemos podido ver que lleva presente desde que empezó la Carrera del Río de Clash Royale para las nuevas guerras de clanes, y parece que Supercell todavía no lo ha solucionado. Esta misma semana nos ha sucedido alguna que otra vez y la solución no es una sola, sino que puedes probar con todo lo que te comentamos a continuación.

¿Cómo sé que no me deja añadir las defensas?

Es fácil saberlo, pues al darle a Añadir defensas te saldrá la opción para montarlas todas (aquí tienes una recomendación para armar la mejor defensa en tu barco) pero al pulsar el Guardar no pasará nada.

Es más, cuando te salgas del barco y vuelvas a entrar te volverá a salir un botón para Añadir las defensas de nuevo y por mucho que lo hagas, seguirás en ese bucle.

Supercell dijo que lo había solucionado y lo más probable es que lo hagan pronto, en una próxima actualización del juego. Por eso, si te sucede, lo primero que debes hacer es entrar a Google Play y ver si hay alguna actualización para Clash Royale y volver a probar.

Lo bueno de todo esto es que el problema no le pasa a todos los miembros del clan, sino que sucede forma aleatoria y no siempre (en nuestro caso nos ha pasado una vez y luego a la siguiente ya no).

¿Qué hacer para poder añadir las defensas?

Lo mejor que puedes hacer es probar alguna de estas soluciones, pero no te podemos garantizar que vayan a funcionar:

Prueba a eliminar la caché del juego (aquí te explicamos cómo eliminar la caché de una app) y conéctate de nuevo para ver si funciona.

También podría funcionar usando otra conexión diferente para conectarte a Clash Royale (pasar del WiFi a los datos móviles y viceversa).

Si nada de lo anterior funciona, asegúrate de que tienes tu Supercell ID bien configurado y borra el juego para instalarlo de nuevo.

Y si todo esto no ha funcionado, lo único que podrás hacer será resignarte y esperar a que Supercell lo solucione. Te recomendamos, en caso de no poder añadir las defensas, comunicarlo en el chat del clan para que otras personas puedan añadirlas y que vuestro barco no se quede sin todas las defensas disponibles.