¿Viciado al Pokémon Go? Cómo no estarlo, si el Día de la Comunidad de Pokémon Go de diciembre estuvo lleno de un montón de Pokémon increíbles. Pues ahora atento, porque la nueva función de Pokémon Go te sorprenderá, y es que podrás caminar junto a tu Pokémon favorito, así que quédate y descubre cómo hacerlo.

Lo mejor de todo, es que podrás interactuar con tus Pokémon en el modo Realidad Aumentada (RA+), algo realmente especial. Esta es la primera vez que se implementa algo así en Pokémon Go, sin embargo en los juegos de Pokémon para las consolas portátiles de Nintendo ya habían probado con algo parecido.

Todo lo que debes saber sobre caminar junto los Pokémon en Pokémon Go

Lo primero que debes saber es que este nuevo modo de realidad virtual estará disponible a partir del año 2020, así que no tendrás que esperar mucho porque enero está a la vuelta de la esquina.

Ahora bien, con esta nueva función podrás reforzar el vínculo con tus Pokémon o, en otras palabras, mejorar tu relación con él. ¿Cómo es esto posible? Pues sabrás el estado de ánimo de tu Pokémon y podrás aumentarlo, para esto deberás:

Alimentarlo con bayas.

con bayas. Jugar con él.

con él. Combatir junto a él.

junto a él. Explorar el mapa con él.

Para comenzar tu relación con tu Pokémon y que pueda caminar junto a ti deberás darle bayas. Una vez hayas hecho esto podrás aumentar los niveles de amistad:

Buen compañero : tu Pokémon se unirá ti y podrás verlo en la vista de mapa, como también ver su estado de ánimo en la página de perfil de compañero.

: tu Pokémon se unirá ti y podrás verlo en la vista de mapa, como también ver su estado de ánimo en la página de perfil de compañero. Supercompañero : tu Pokémon te ayudará a atrapar a otros Pokémon. Además, recogerá objetos del suelo.

: tu Pokémon te ayudará a atrapar a otros Pokémon. Además, recogerá objetos del suelo. Ultracompañero : tu Pokémon te informará de lugares importantes que estén cercanos a ti. También te traerá recuerdos que podrás ver en la página de perfil de compañero.

: tu Pokémon te informará de lugares importantes que estén cercanos a ti. También te traerá recuerdos que podrás ver en la página de perfil de compañero. Mejor compañero: tu Pokémon llevará una cinta de mejor compañero para demostrarle a los otros entrenadores que tú y tu Pokémon os lleváis de maravilla. Los Pokémon en este nivel podrán obtener un potenciador de PC en las batallas.

Recompensas de tener a un Pokémon como mejor compañero

Una vez hayas alcanzado el nivel máximo de estado de ánimo, podrás desbloquear una serie de recompensas que te beneficiarán a lo largo del juego:

La distancia para encontrar Caramelos se reduce a la mitad .

. La cantidad de corazones ganados ahora es el doble .

. Podrás ganar bonus de corazones.

Para poder ver el progreso de tú Pokémon compañero deberás entrar en la página de perfil, una vez allí podrás ver el estado de ánimo actual, como también un cuadro de misiones diarias que deberás hacer para aumentar el nivel de afecto entre ambos.

Incluso también se te permitirá ver el historial de otros Pokémon que hayan sido tus compañeros anteriormente. Desde Androidphoria pensamos que este es un gran paso para Niantic y Pokémon Go, así que te recomendamos jugar bastante para tener atrapado a ese Pokémon con quién deseas tener una aventura especial.