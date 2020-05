Aprovechando que mayo está a la vuelta de la esquina, Niantic ha anunciado todo lo nuevo que está por llegar en Pokémon Go, que no es poco. De hecho, los fans de Pokémon Go estarán más que satisfechos con todas las novedades de este mes, principalmente por el nuevo desafío Throwback, o desafío retro. Así que, si estás aburrido en casa, atento a todo lo que se viene en Pokémon Go porque sin dudas tendrás muchas horas de entretenimiento.

Trainers, research was released to some Trainers ahead of schedule. The event details will be released in the near future, meanwhile Trainers who received this research can complete it now but won't receive it again. Sorry for the confusion!

— Niantic Support (@NianticHelp) April 27, 2020