¿Juegas a Brawl Stars? Entonces prepárate porque Supercell ya anunció todas las novedades del verano de Monstruos, el nuevo pase de batalla de Brawl Stars. Un nuevo brawler cromático, nuevas skins, nuevos modos de juego y mucho más. Quédate con nosotros porque te contamos en detalle toda la información sobre la temporada 2 del Brawl Pass.

El “verano de Monstruos” estará disponible desde el lunes 6 de julio de 2020 y tendrá una duración de 10 semanas (poco más de dos meses), así que tendrás bastante tiempo para desbloquear todas las recompensas.

Todo lo que traerá el verano de Monstruos en Brawl Stars

Para la temporada 2 del Brawl Pass han hecho varios cambios, alguno de ellos es que el camino de trofeos se extiende hasta las 50000 copas, algo realmente bueno para aquellos jugadores antiguos que ya llegaron hasta la marca más alta.

Además, no tendrás que abrir las cajas en el orden que salen en el pase de batalla, sino que podrás abrirlas en el orden que tú quieras. Incluso, si no llegaste a abrir las cajas del pase de batalla anterior (el Bazar de Tara), podrás hacerlo estando en la temporada 2.

Recuerda que el pase de batalla de la temporada 2 de Brawl Stars tendrá el mismo coste que el de la edición pasada: 170 gemas o 10,83 euros.

Surge, el nuevo brawler cromático de Brawl Stars

El nuevo brawler cromático de esta temporada es Surge, un robot bastante especial que viene a defender a la ciudad de los monstruos que quieran destrozarla. Al ser de calidad cromático solo podrás obtenerlo haciéndote con el pase de batalla, sino, tendrás que esperar a que la temporada se acabe y tener mucha suerte para que te aparezca en las cajas.

Entre sus habilidades se encuentran:

Ataques básicos : lanza un rayo que cuando impacta se divide en dos.

: lanza un rayo que cuando impacta se divide en dos. Súper ataque: mejora sus ataques y velocidad.

El súper ataque puede realizarse hasta 6 veces, es decir obtener 6 mejoras. Sin embargo, si llegas a morir, las mejoras se volverán al primer nivel.

Aspectos exclusivos del verano de Monstruos en Brawl Stars

En cuanto a los aspectos exclusivos, la temporada 2 de Brawl Stars trajo dos skins exclusivas, a diferencia del bazar de Tara donde solo pudimos tener una. En esta oportunidad los aspectos de los brawlers que podrás obtener comprando el Brawl Pass son:

Mecha Paladín Surge .

. Super Ranger Brock.

Aspectos de julio de 2020 en Brawl Stars

Ahora bien, los aspectos que podrás comprar con gemas, aunque no tengas el pase de batalla serán los siguientes:

Bea Mega Escarabajo .

. Tick Rey Cangrejo .

. Max Callejera.

Estos aspectos estarán disponible durante todo julio de 2020 en la tienda de Brawl Stars. Aunque, por el momento, todavía se desconoce el precio de cada uno.

Nuevos aspectos plateados y dorados en Brawl Stars

Otras de las cosas nuevas que Supercell ha incluido en el “verano de Monstruos” son los aspectos plateados y dorados. Estos aspectos están diseñados para aquellas personas que tengan mucho oro debido a que ya subieron al máximo nivel a todos los brawlers.

Aspectos plateados : 10000 de oro.

: 10000 de oro. Aspectos dorados: 25000 de oro.

Es importante destacar que si te gusta un aspecto dorado, no podrás comprarlo de buenas a primeras, sino que deberás hacerte primero con el aspecto plateado de ese brawler para luego comprar el dorado.

Nuevo modo de juego: Destrucción de la Super Ciudad

Como pudiste ver, la temática de esta temporada está basada en los robots, hasta nos hace pensar que se inspiraron en los “Power Rangers” para diseñarla. El nuevo modo de juego será “Destrucción de la Super Ciudad”, en este te emparejarán con dos personas más para salvar la ciudad (que la puedes ver en el mapa) del dinosaurio robot que la está destruyendo.

Es importante destacar que el dinosaurio robótico de esta “Destrucción de la Super Ciudad”, cuenta con inteligencia artificial, lo que hará que el desafío sea mucho más difícil de lo normal.

Además, este no será el único modo de juego que traerá esta temporada, porque también han anunciado que volverá la zona restringida, uno de los modos de juegos que más ha gustado en Brawl Stars.

Cambios de balance de julio de 2020 en Brawl Stars

En esta oportunidad han sido ocho los brawlers que han sido modificados, aunque Crown solo ha tenido una remodelación en su diseño.

Gale

Ataques básicos : ya no son 4 bolas de nieves por cada ataque básico, ahora son 6.

: ya no son 4 bolas de nieves por cada ataque básico, ahora son 6. Súper ataque: empuja más hacia atrás a los enemigos. Ya Gale no se echa hacia atrás cuando usa su súper ataque.

Nani

Ataques básicos : le aumentan el rango.

: le aumentan el rango. Vida: le suben los puntos de vida de 2400 a 2600 (a nivel 1).

Dynamike

Gadget: le aumentan la velocidad de movimiento cuando usa su gadget.

Genio

Vida: le bajan los puntos de vida de 3600 a 3400 (a nivel 1).

Jacky

Vida : le bajan los puntos de vida de 5300 a 5000 (a nivel 1).

: le bajan los puntos de vida de 5300 a 5000 (a nivel 1). Gadget: pasa de poder usarlo 2 veces a 3. Además, le reducen la velocidad de movimiento cuando lo usa de un 30% a un 20%.

Sprout

Ataques básicos : tiene un radio de explosión mayor cuando carga la barra roja.

: tiene un radio de explosión mayor cuando carga la barra roja. Súper ataque: pasa de cargar el súper ataque con 4 ataques básicos impactados a 5.

Señor P

Gadget: si los mini pingüinos mueren, reaparecerán más rápido.

Otros cambios que han incluido en el verano de Monstruos de Brawl Stars

Otros de los cambios menores que han agregado en esta nueva temporada es “la cuerda”, un objeto que estará ubicado dentro de mapa y que no podrás atravesarlo mientras caminas pero que si podrás disparar a través de él.

Finalmente, luego de haber incluido las reacciones, ahora podrás utilizarlas dentro del juego con un botón que han añadido en la pantalla. Así que, al igual que en Clash Royale, podrás acabar con la paciencia de tu rival utilizando las reacciones.

Estos son todas las novedades que traerá el verano de Monstruos, el nuevo pase de batalla de Brawl Stars. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la temporada 2 de Brawl Stars, te harás con el pase de batalla? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.

