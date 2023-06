A pesar de que hasta el momento nadie ha podido hacerle frente al juego estrella de Supercell, Clash Royale, los desarrolladores independientes y pequeñas compañías continúan lanzando alternativas a Clash Royale para intentar “sacarle una pequeña porción del pastel”.

Si ingresamos a Google Play Store, podemos hallar diferentes copias de Clash Royale que intentan imitar la forma de juego que ofrece este popular título. Esas alternativas intentan diferenciarse de Clash Royale utilizando personajes únicos, por lo que no cometen ningún tipo de infracción y esto hacen que a día de hoy sigan en pie.

Algo totalmente distinto ocurre con Boom Arena, videojuego para dispositivos móviles Android que copia de forma descarada no solo personajes de Clash Royale, también escenarios y tipos de habilidades que tienen cada una de las cartas que dicen “presente” en el título estrella de Supercell.

Descarga Boom Arena y disfruta la copia más descarada de Clash Royale

Gracias al alcance que posee la red social de vídeos más popular del momento, TikTok, Boom Arena ha logrado viralizarse de la noche a la mañana. El juego tiene tan solo 2 meses dentro de Play Store, por lo que hasta entonces no ha recibido mucha descargas.

Si has visto transmisiones en directo dentro de TikTok en donde se mostraba esta copia de Clash Royale, pero no pudiste encontrar el nombre del juego, pues déjanos decirte que el mismo es “Boom Arena”. Lo bueno es que no deberás descargarlo en formato APK de dudosas páginas web, y es que el título en cuestión está disponible de forma gratuita en Google Play.

Para que lo puedas descargar e instalar en tu terminal Android, solo deberás contar con un dispositivo con Android 6.0 o superior, y 100 MB de espacio libre. Si cumples estos requisitos, podrás descargar Boom Arena desde el cajetín de descarga que te dejamos al final de este párrafo.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario aclarar que no necesitarás aumentar el nivel de las cartas, pues el creador de Boom Arena ha decidido ofrecer todas las cartas al máximo nivel, algo parecido a lo que ocurre en el famoso Clash Royale chino.