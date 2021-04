Si la espera te está matando y quieres cuanto antes poder jugar al Pokémon Go de The Witcher, tenemos muy buenas noticias para ti. Los desarrolladores de The Witcher: Monster Slayer han abierto el pre-registro para que cualquier usuario pueda descargar de forma gratuita este esperado videojuego para dispositivos móviles.

¿Cómo registrarse para probar The Witcher: Monster Slayer?

En este caso, no hace falta entrar en Google Play Store para poder registrarse, pues es necesario ingresar en el sitio web oficial del juego para anotarse en la lista de espera. Eso sí, el formulario de registro está en inglés, por lo que deberás conocer el idioma para poder registrarte de forma exitosa.

Si no sabes inglés, o bien te es complicado rellenar este tipo de formularios, te recomendamos seguir todos los pasos que te dejamos a continuación:

Lo primero que tiene que hacer es ingresar en el sitio web de The Witcher: Monster Slayer. Una vez dentro de la página web que te mencionamos, deberás pinchar sobre el botón que dice “Register Now”.

Se abrirá un formulario de registro que deberás rellenar de la siguiente manera: “Enter your Google Play account e-mail”, aquí tendrás que ingresar la dirección de email de tu cuenta de Google , “Choose your phone brand”, en esta parte deberás seleccionar la marca de tu móvil , y en “Enter your phone model here” tendrás que ingresar el modelo de tu teléfono.

, “Choose your phone brand”, en esta parte deberás , y en “Enter your phone model here” tendrás que Una vez rellenada toda esta información (puedes ver nuestra captura a modo de ejemplo), tendrás que pinchar sobre los dos recuadros vacíos y luego pulsar en el botón que dice “Register”.

y luego pulsar en el botón que dice “Register”. Si realizaste todo de forma correcta, observarás un mensaje en donde se confirmará el registro.

Si no sabes muy bien de qué va a este juego, aquí te explicamos detalladamente de qué trata The Witcher: Monster Slayer. De igual forma, te podemos decir resumidamente que es una especie de Pokémon Go que está basado en el mundo de The Witcher.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos probar GWENT, el juego de cartas de The Witcher. Si bien no tiene nada que ver con el juego que te mostramos aquí, es un título que hará que la espera para jugar a The Witcher: Monster Slayer sea mucho más llevadera.