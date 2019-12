La mejor app para hablar con tu equipo al jugar en Brawl Stars

Brawl Stars es un juego, por naturaleza, de tipo cooperativo por lo cual te irá de maravilla si lo juegas en equipo. Si deseas practicar tu puntería, familiarizarte con los distintos tipos de brawlers, puedes jugar de forma individual en una partida amistosa cargando unos cuantos bots, pero si deseas ganar muchas copas y evolucionar lo tienes que hacer en equipo obligatoriamente.

Cada competencia tiene su forma particular de jugar y funciona bien si escoges el brawler apropiado, no todos funcionan igual en los distintos mapas.

Mantenerte comunicado con tus amigos te hará ganar las partidas. Así podrás organizar estrategias y decidir qué hacer durante las partidas. Por ello te traemos la mejor app para usarla como chat de voz de Brawl Stars.

Discord es la mejor app para hablar en Brawl Stars

Discord es la aplicación por tradición más usada por los gamers. Si usas esta herramienta no se verá afectada tu experiencia al hablar. No habrá retrasos en la comunicación, no ocupará mucho espacio en tu móvil y no requiere de un gran procesador para que funcione de manera correcta. Te preguntarás, pero… ¿cómo configuro Discord?

¿Cómo configuro Discord para Brawl Stars?

Su configuración es bastante sencilla, ya que se trata de una aplicación para realizar llamadas, como un Skype pero para juegos. Lo único que tienes que hacer una vez la descargues es:

Debes crear tu usuario .

. Estar muy atento al código alfanumérico que aparecerá al lado, o debajo de tu nombre de usuario.

Después de realizar estos dos pasos podrás comenzar a agregar a tus amigos.

¿Cómo puedo crear usa sesión de juego para Brawl Stars?

Una de las principales características de Discord es que puedes crear tu propio servidor en donde podrán comunicarse exclusivamente todos los miembros de tu equipo, esto en caso de que vayas a jugar con varios amigos a la vez.

Ahora… ¿puedo hablar y jugar con mis amigos al mismo tiempo?

¡Sí! No es complicado, una vez estés en la llamada con tus amigos puedes salirte a la pantalla principal del teléfono, esto último no hará que se corte la llamada.

Ahora sencillamente:

Entra en Brawl Stars.

Invita a tus amigos de Brawl Stars a la partida.

de Brawl Stars a la partida. Inicia la partida.

Al realizar todos los pasos anteriormente descritos, podrás jugar con tus amigos en Brawl Stars mientras hablas con ellos a través de una llamada de Discord. Sin duda alguna, esto es lo mejor que puedes hacer para jugar en cualquier evento de Brawl Stars.