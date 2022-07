La gran mayoría de las personas han experimentado en alguna parte de su vida la pérdida de un ser querido, ya sea un familiar, un amigo, una mascota, una pareja, etc. Todas estas pérdidas son dolorosas y cuando se es de una muy corta edad lo más probable es que no tengamos las herramientas o el conocimiento suficiente para lidiar con este duelo. Para esto nos llega este excelente juego bautizado como Apart of me.

¿De qué trata el juego Apart of me?

Apart of me es un juego independiente disponible completamente gratis en la tienda de aplicaciones de Google. Es un juego para niños algo diferente, que fue diseñado por la organización del mismo nombre en colaboración con psicólogos infantiles y jóvenes que han perdido a alguien cercano.

El objetivo principal del juego es ayudar a los más jóvenes y a sus familiares con la terapia del duelo a través de técnicas de relajación, misiones especiales y testimonios de la vida real de otras personas que han vivido eventos similares.

En el juego se le da vida a un adorable avatar quien luce como un niño con las características de un reno, ya que tiene unas pequeñas astas y una nariz que se asimilan a la de este animal. Al empezar el juego, se te muestra cómo el pequeño protagonista aterriza en la isla bajándose de su globo aerostático y es recibido por un guía.

El jugador puede decidir el nombre del protagonista de esta aventura y empezar a vivir nuevas experiencias en la isla mágica. Por supuesto, no estarás solo en la isla, habrá otros personajes bastante curiosos y amigables que tendrán herramientas, misiones, e historias para ti, todas dedicadas a ayudarte a superar la pérdida.

Apart of me es un espacio de reflexión

Esta experiencia interactiva está diseñada para ser tranquila y brindarle al jugador la sensación de que está en un lugar seguro donde puede llevar su proceso de duelo de una forma sana y a su ritmo. El objetivo principal es interactuar con todos los elementos dentro de esta isla que te brindan una manera diferente de aprender, sanar y ayudar al jugador a entender que no está solo en su dolor.

A pesar de que el juego está diseñado para niños pequeños, lo más probable es que sean los jóvenes un poco más experimentados los que puedan sacarle más provecho a la aplicación. Adolescentes y adultos también pueden aprender mucho de este juego, ya que los métodos que comparte pueden ser usados por cualquiera.

Los personajes en Apart of me

Dentro del mundo de Apart of me, habrá una cierta cantidad de personajes de aspectos bastante llamativos, todos ellos cumplen con un papel en esta aventura y todos están allí para apoyarte.

El personaje con el que probablemente llegues a interactuar más será la guía, una mujer mayor con rasgos ancianos y ropas blancas que se asemeja mucho al protagonista, ya que comparte sus astas de colores. La guía no solo te dará objetos importantes como tu mochila y el mapa de la isla, sino que también te dará misiones importantes.

También podrás encontrarte con personajes como Foshan, un hombre ave quien perdió a su hermano mayor a muy corta edad y para ayudarse a sanar se dedicó a escribir cartas con mensajes positivos dentro de botellas que podrás encontrar por toda la isla.

Los otros dos personajes en la isla son Benku y Flori, dos amables criaturas que se asemejan a un erizo y a una rana. Cada una de ellas te ayudará en un punto de la historia a conseguir más ítems valiosos como una red para atrapar luciérnagas, por ejemplo.

¿Qué hacer en Apart of me?

Es sorprendente la variada cantidad de actividades que tiene preparado Apart of me para el jugador. Todas son diferentes, pero todas son herramientas muy útiles que cualquiera puede utilizar cuando está en duelo. Algunas de estas actividades son:

Ejercicios de meditación

Dentro de la isla podrás recolectar cristales al romper piedras que están dispersas por la isla. Estos cristales deben ser llevados a una laguna al norte de la isla y al ser depositados en el agua, una pacífica voz te dará instrucciones para respirar, meditar, y lidiar con los sentimientos de pérdida.

Mensajes positivos

Con la ayuda de Foshan conseguiremos una caña de pescar para recolectar las botellas esparcidas por las costas de la isla. Dentro de cada una de estas botellas encontrarás mensajes positivos con consejos muy útiles e información que todo niño que pase por un luto debería conocer.

Atrapar luciérnagas

Al interactuar con Benku un par de veces, esta te entregará una red de insectos y te pedirá que la ayudes con sus luciérnagas. Pero estas no son luciérnagas ordinarias, pues cada una de ellas tiene algo que enseñarte, un sentimiento que quizás tienes, pero no sabes abarcar como la soledad o la insensibilidad. Deja que estas luminosas amigas te ayuden a lidiar con estos sentimientos.

Escucha testimonios de la vida real

Dentro de la isla hay un lugar especial solo para ti. Una cueva al noroeste del mapa donde podrás almacenar las historias de otros jóvenes que, al igual que tú, han perdido a alguien muy valioso. Escucha sus anécdotas, quizás algo de lo que ellos aprendieron pueda ser útil para ti también.

Misiones de la vida real

La experiencia no solo se queda dentro el juego, debido a que la guía también tiene tareas para ti que puedes realizar en el mundo real, las cuales pueden ser muy beneficiosas. Estas misiones constan de tareas sencillas como recordar los momentos más felices o divertidos que pasaste con ese ser querido que ya no está y escribirlo en un diario.

Visita verdaderos sitios en línea que puedan ayudarte

Por último, Apart of me tiene una sección especial en la casa de la guía, donde puedes ver un boletín informativo que te llevará a distintas páginas web fuera del juego. Estos sitios webs son ideales para cuando los sentimientos son muy fuertes y quieres ayuda de personas reales.

¿Apart of me puede de verdad ayudarme con una pérdida?

Existen muchos juegos relajantes, pero la gran cantidad de detalles y opciones interactivas que ofrece este juego lo hacen único en su clase. Los gráficos atractivos, los sonidos relajantes y la mecánica calmada es la combinación ideal para que el jugador se sienta en paz y sienta que puede usar esta herramienta para sanar.

Ya hay muchísimas excelentes reseñas en el mundo sobre este juego, personas reales que han utilizado Apart of me en un momento difícil de sus vidas y han hallado el consuelo que necesitaban. Te invitamos a que si tú o alguien que conoces está pasando por un duelo muy fuerte, descargues Apart of me y aprendas más sobre cómo sanar este dolor.

Esperamos haberte ayudado a conocer un poco mejor el mundo de Apart of me, en lo personal a nosotros nos encantó y esperamos que pueda ayudar a muchas personas más. Si ya has probado este juego, cuéntanos qué te pareció en la sección de comentarios.