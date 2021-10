Limpiar la casa es una tarea tediosa… si lo haces con los métodos tradicionales. Pero si usas una aspiradora inalámbrica, es rápido e indoloro. ¿No tienes una aspiradora de este tipo porque son muy caras? No te preocupes, Xiaomi ha llegado al rescate. La aspiradora sin cables más económica de la marca está aún más barata en la tienda TOMTOP gracias a una oferta por tiempo limitado.

La aspiradora de la que estamos hablamos es la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light. Si no la conoces, enseguida te mostraremos cómo es, qué puede hacer y sus especificaciones principales. Y si ya la conoces, ve directamente al final del artículo para aprovechar esta oferta. No estará activa por mucho tiempo, así que échale un vistazo cuanto antes.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light: una práctica y versátil aspiradora portátil para tu casa

La Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite, mejor conocida en España como Mi Vacuum Cleaner Light, es una aspiradora totalmente inalámbrica. No tiene ningún tipo de cable que haga incómoda la tarea de limpiar. ¿Y de dónde saca energía para aspirar? De su batería de 2500 mAh que te garantiza una autonomía de 45 minutos en modo Eco (suficiente para aspirar una casa entera) o de 13 minutos con la potencia máxima.

Usa un motor sin escobillas de 220 W para succionar con una potencia de gama alta de 17000 Pa (50 aW). Así que es capaz de aspirar polvo, pelo, restos de comida y hasta las alfombras con suma facilidad. Además, tiene un sistema de filtración de tres etapas de alta eficiencia que impide que el 99,97 % de la suciedad aspirada regrese al aire circundante. Su depósito de polvo tiene una capacidad de medio litro.

Lo que más nos gusta de esta aspiradora es lo ligera y práctica que resulta. No cansa para nada la mano, pues su unidad principal solo pesa 1,2 kg (en total pesa 2,3 kg). Y el ruido máximo que hace es de 79 dB: bastante bajo para el tipo de tarea que realiza. Por cierto, también es muy ergonómica y compacta: mide 240 x 148 x 1132 mm.

Asimismo, debemos resaltar que incluye muchos accesorios para que la uses como aspiradora de mano o como escoba, y así limpiar la superficie de los muebles, los rincones y las grietas con mayor facilidad. Incluso trae un soporte para colgarla en la pared y que no ocupe mucho espacio. Allí podrás cargarla fácilmente (tarda unas 5 horas en llenar su batería de 0 a 100 %) para la próxima limpieza. Para que no quede duda, esto es lo que incluye en la caja:

Unidad principal

Barra extensible

Cepillo principal

Boquilla estrecha

Boquilla de cepillo

Estación de montaje (incluye 2 tornillos de expansión y 2 tacos)

Manual de instrucciones

Adaptador de corriente

Consigue tu Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light con un 78 % de descuento

La tienda TOMTOP ha bajado muchísimo el precio de esta aspiradora. Por un mes y medio a partir de ahora (o hasta agotarse existencias), puedes comprar la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light por 75,64 € (IVA incluido) usando este botón:

Vale la pena destacar que el envío se realiza desde Europa (sin problemas con aduanas ni IVA), así que no tardará mucho en llegar a tu casa. De todas formas, si estás interesado, te recomendamos pillarla cuanto antes porque con ese precio seguramente se agotará rápido.