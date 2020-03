Con la llegada del Coronavirus, y su esparcimiento acelerado alrededor de mundo, Xiaomi parece haberse obsesionado con la limpieza. En enero dejaron ver una lámpara UV que acaba con el 99,9% de las bacterias en el aire, y cuesta apenas 20 euros. Y hacia finales de febrero presentaron un soporte para monitores que hace lo mismo.

Ahora, en su tienda han puesto a la venta un nuevo producto esterilizador. Sí, Xiaomi acaba de lanzar en Youpin un peine para que esterilices a tus mascotas. Un artículo curioso, pero bastante interesante.

El Xiaomi Carno es un peine perfecto para mantener limpia a tu mascota

No es la primera vez que Xiaomi pone a la venta un producto para tu gato o perro. Sin embargo, este llama la atención porque te ayudará a mantenerlos libres de cualquier virus, parásito o bacteria que esté en el ambiente.

El Xiaomi Carno es un peine para mascotas que expulsa Ozono por sus puntas cuando lo usas. ¿Qué tiene de especial esto? Que esta sustancia es una de las más utilizadas alrededor del mundo para purificar y desinfectar nuestros hogares y zonas públicas.

Así, cuando lo actives y pases por el pelaje de tu compañero, poco a poco se irán eliminando las bacterias que puedan afectar tanto tu salud como la suya. El fabricante dice que es 100% seguro, sin embargo recomienda no pasarlo por zonas sensibles como la cara del animal.

Detalles sobre el nuevo peine esterilizador de Xiaomi para perros y gatos

El peine Xiaomi Carno está fabricado en plástico ABS de alta calidad, y tiene unas medidas de apenas 220 mm x 40 mm, lo que lo hace muy manejable. Además, cuenta con una batería de 300 mAh que puedes recargar a través de un puerto USB-C.

A diferencia de un peine cualquiera de la tienda de mascotas, Xiaomi asegura que con el uso regular de su peine podrás librar el pelaje de tu mascota del 99,9% de los virus y bacterias más comunes. Esto lo hace especialmente llamativo en esta época de cuarentena.

El precio de este cepillo es de 199 yuanes chinos, lo que se traduce a unos 25 euros. En este momento aún está en fase de financiación a través de Youpin, pero para el 19 de abril ya estará a la venta en las principales tiendas online chinas. Por supuesto, llegará a España a través de estas últimas en algún momento.

Tus mascotas no se enferman y transmiten el Coronavirus, pero el Xiaomi Carno puede ser de ayuda

En Androidphoria sabemos que las mascotas no se contagian de Coronavirus, y que está comprobado por la OMS que este tipo de virus no afectan a los perros y gatos de la misma manera que a los humanos. Sin embargo, su pelaje puede quedar expuesto al mismo si hay un contagiado cerca que no toma suficiente medidas de prevención.

Si esto sucede, existe una mínima posibilidad de que tu mascota te pueda transmitir el virus, aun cuando ellos no se enfermen. En ese caso, el peine esterilizador Xiaomi Carno podría ayudarte a mantenerlos limpios, pero bajo ningún concepto debes adquirirlo con la única excusa de eliminar el Coronavirus.

¿Qué te ha parecido este nuevo invento de Xiaomi? Curioso, ¿verdad?

Fuente | Youpin