Xiaomi ha tenido un par de días bastante movido. Entre ayer y hoy, la compañía presentó su Redmibook 14 (2023), las Xiaomi Electric Scooter 4 y 4 Lite, el Redmi Watch 3 Lite y hasta unos auriculares cableados con sonido Hi-Fi.

Sin embargo, parece que nos quedamos cortos, porque resulta que todavía había más. La marca también presentó el Xiaomi Pocket Edition Power Bank: una batería portátil con cable integrado que seguro te encantará.

10000 mAh de capacidad, pequeño, con cable integrado y hasta un reanimador de baterías muertas

Hay una realidad alrededor del concepto de los power banks: están diseñados para cargar otros dispositivos, así que la innovación no es algo común en este nicho de mercado. Lo importante al momento de elegir tiende a ser la capacidad de la batería interna, potencia de carga y precio, pero poco más.

Sin embargo, esto no significa que no haya oportunidad de mejora para estos dispositivos y Xiaomi acaba de demostrarlo con su Xiaomi Pocket Edition Power Bank. ¿Por qué? Porque no tendrás que preocuparte nunca porque dejaste el cable USB de tu móvil en casa y ahora no puedes cargarlo usando el power bank. La batería portátil de Xiaomi incluye su propio cable USB-C integrado en la carcasa, así que siempre lo tendrás a tu disposición para cargar tus gadgets.

Este es su símbolo distintivo, aunque también ofrece otras características muy interesantes:

Batería de 10000 mAh capaz de cargar tu Xiaomi 13 1,7 veces, un iPhone 14 dos veces y una Nintendo Switch 1,1 vez.

capaz de cargar tu Xiaomi 13 1,7 veces, un iPhone 14 dos veces y una Nintendo Switch 1,1 vez. Carga rápida de 22,5 W en todos sus puertos , una potencia más que decente para este tipo de dispositivos.

, una potencia más que decente para este tipo de dispositivos. Modo de baja potencia , una característica muy útil que permite reactivar todos tus dispositivos que se hayan quedado totalmente sin energía y no agarran carga de ninguna forma. Se activa pulsando dos veces el botón de verificación de energía.

, una característica muy útil que permite reactivar todos tus dispositivos que se hayan quedado totalmente sin energía y no agarran carga de ninguna forma. Se activa pulsando dos veces el botón de verificación de energía. Tamaño compacto pese a su enorme capacidad, lo que permite llevarlo cómodamente en el bolsillo de tu pantalón.

pese a su enorme capacidad, lo que permite llevarlo cómodamente en el bolsillo de tu pantalón. Un diseño muy minimalista y atractivo , disponible en azul pastel y crema.

, disponible en azul pastel y crema. Posibilidad de cargar hasta tres dispositivos en simultáneo (USB-C con cable integrado, conector USB-C y conector USB-A).

Como verás, el nuevo power bank de Xiaomi es increíblemente completo, pero ¿qué pasa con los dispositivos de Apple que utilizan conector Lightning? Tendrás que contar con un adaptador de USB-C a Lightning, aunque en este caso el problema es Apple, no Xiaomi.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Pocket Edition Power Bank de 10000 mAh

Xiaomi presentó su nueva batería portátil en China y la pondrá a la venta en los próximos días. La compañía no detalló precios, aunque seguramente será un accesorio bastante económico. ¿Llegará a España? No lo sabemos, aunque seguramente sí lo haga en algunas semanas (otros power banks de la marca han dado el salto global).