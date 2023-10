Ugee, uno de los fabricantes más destacados en el ámbito de las tabletas de dibujo, ha anunciado un nuevo producto para los amantes del dibujo digital que quieran una experiencia más inmersiva. Se trata del monitor de dibujo Ugee UE12 PLUS, que es básicamente una tableta de dibujo con pantalla de 12 pulgadas diseñada para realizar trazos con precisión y suavizar la expresión artística.

Al usar esta tablet no tienes que preocuparte por la calidad de imagen, pues su pantalla cubre el 147% de la gama de color sRGB brindándote una representación de colores fiel y precisa. Esto no solo te resultará útil para hacer arte digital, sino también para usar el Ugee UE12 PLUS como un monitor externo y portátil. Acompáñanos a conocerlo a fondo.

Características de la Ugee UE12 PLUS

La UE12 PLUS ofrece una impresionante pantalla de 11,9 pulgadas totalmente laminada que proporciona trazos precisos y exactos, sin espacios entre la punta del lápiz y el cursor. Sirve para crear sorprendentes bocetos, tomar notas, diseñar o plasmar fielmente lo que sea que tu visión creativa dicte en formato digital. ¡Es ideal para dar vida a tu imaginación!

Incluye el nuevo lápiz EMR que no requiere batería y ofrece unos increíbles 16.000 niveles de sensibilidad a la presión y una función de inclinación de 60°, lo que lo convierte en una herramienta de dibujo natural y tradicional. El lápiz puede captar todos los matices de la presión, lo que te proporciona un control y un realismo inigualables en su trabajo.

Características Ugee UE12 PLUS Dimensiones 224 x 355 x 12 mm.

Área activa: 263,2 x 148,1 mm. Pantalla 11,9″ con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), panel LCD y laminación completa.

Gama de color: 104% NTSC / 147% sRGB / 95% Adobe RGB

Contraste: 1000:1

Brillo: 200 cd/m2

Ángulo de visión: 178° Sensibilidad A la presión: 8192 niveles

A la inclinación: ± 60 grados

Altura de detección: 10 mm

Tasa de informes: 200 PPS

Resolución: 5080 LPI Precisión ±0,5 mm (en el centro) y ±1,5 mm (esquina). Conexiones Tiene 2 puertos USB-C (el puerto USB-C todo en uno y el puerto USB-C 3 en 1). Compatibilidad Windows 7 o posterior

Mac OS X 10.10 o posterior

Chrome OS 88 o posterior

Android 9.0 o posterior (con puerto USB 3.1 / DP1.2)

Linux Contenido incluido en la caja 1 x Tableta gráfica Ugee UE12 PLUS

1 x Lápiz sin pilas

1 x Extractor de plumín

10 x Plumines de repuesto

1 x Cable USB-C a C

1 x Cable USB-C a A

1 x Guía rápida

1 x Tarjeta de garantía

La UE12 PLUS tiene una práctica rueda de desplazamiento y varios botones que te permiten ajustar las herramientas de dibujo con facilidad. Puedes cambiar el tamaño del pincel y la profundidad del color con un simple desplazamiento, haciendo que tu dibujo sea más detallado y refinado.

Las 8 teclas de acceso directo convenientemente situadas te ofrecen un acceso rápido a las funciones más comunes para acelerar tu flujo de trabajo. Por cierto, esta tableta funciona bien con cualquier sistema operativo que prefieras, ya sea Windows, MAC OS, Android o Chrome. Además, es compatible con varias aplicaciones de dibujo y diseño, como Photoshop, Sai, Illustrator, ibis Paint y muchas más.

Una de las mejoras cosas de la Ugee UE12 PLUS es que puedes cambiar fácilmente entre los modos monitor y tableta. Es posible usarla como solo monitor o solo tableta gráfica.

Precios y disponibilidad de la Ugee UE12 PLUS

La Ugee UE12 PLUS ya está disponible en AliExpress y en la tienda oficial de la marca. Su precio oficial es de 199 $ o 191,95 €.