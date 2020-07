Hace unos cuantos años atrás era totalmente inimaginable que existiera una impresora del tamaño de un bolígrafo. Nos referimos a una impresora portátil que pueda llevarse en el bolsillo para imprimir texto, logotipos, imágenes y hasta códigos QR o de barra sobre cualquier tipo de superficie. Pero estamos en el siglo XXI amigo y la Selpic P1, mejor conocida como la impresora más pequeña del mundo, existe e incluso puedes comprarla ya.

En Androidphoria ya te hablamos de ella en profundidad días atrás, pero si no la conoces, básicamente es una impresora de mano, ligera, compacta y muy fácil de usar que te permite hacer impresiones rápidas y de calidad en cualquier parte. ¿Te interesa? Pues esta Selpic P1 ya está a la venta a través de Indiegogo. A continuación, te decimos cómo conseguir la tuya al mejor precio y despejamos todas tus posibles dudas acerca de esta novedosa impresora portátil.

Selpic P1: imprime lo que sea donde sea, como si fuera un bolígrafo

Para ser más concretos, la Selpic P1 es una impresora inalámbrica de inyección de tinta que tiene un tamaño bastante compacto. Es como un bolígrafo gordo (pesa 91 gramos), por lo que se ajusta muy bien a tu mano y es muy fácil de usar. ¿Qué puede imprimir? Lo que tú quieras: texto, logos, memes, códigos QR, etc. De hecho, la Selpic P1 tiene su propia app para móviles desde la cual puedes subir la imagen o texto que quieres imprimir. Una vez que lo hagas, solo tienes que pulsar el botón de imprimir en la Selpic P1 y mantenerla nivelada sobre una superficie mientras la mueves.

Lo mejor de todo es que la Selpic P1 puede imprimir sobre una gran variedad de superficies, incluyendo papel, madera, cuero, ropa, entre otras. Además, gracias a su diseño portátil, la Selpic P1 no tiene problemas al imprimir sobre superficies irregulares o curvadas. También puedes hacer que imprima de forma vertical u horizontal. Incluso, puedes cambiar fácilmente el sentido de la impresión para imprimir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¡Imprime como tú te sientas más cómodo!

En resumen, estás ante un gadget perfecto para llevar contigo a todos lados e impresionar al que la vea trabajar, al mismo tiempo que le das usos útiles. Y no te preocupes por la autonomía, pues puede trabajar durante tres horas continuas de forma autónoma y se carga rápidamente con un cable USB-C. Según su fabricante, con una sola carga, la Selpic P1 puede imprimir más de 90 páginas de papel A4.

Pequeña en tamaño, pero grande en calidad

Al ser un gadget tan diminuto, seguramente pensarás que no logra impresiones de calidad. Pero te equivocas; las impresiones de la Selpic P1 son realmente muy buenas. Puede imprimir imágenes de manera nítida con una resolución de 600 DPI. Además, esta impresora portátil ofrece 8 colores de cartuchos para elegir, lo cual te permite personalizarla a tu antojo y conseguir excelentes resultados tanto en superficies claras como oscuras.

Algo que a muchos les gustará saber es que los cartuchos de la Selpic P1, y la propia impresora, están hechos con una aleación de aluminio y plásticos reciclados que no dañan los ecosistemas. Asimismo, no incluye componentes que afecten de una forma u otra al medio ambiente, pues todas sus geniales funciones son logradas a partir de software o programas. En definitiva, si eres una persona que se preocupa por el planeta, no te arrepentirás de elegir este útil gadget.

Consigue tu impresora de mano Selpic P1 a buen precio

Como te contamos al principio, esta Selpic P1 ya se encuentra disponible para comprar en Indiegogo por un precio de 176 euros (199 dólares), aunque puedes optar por unos descuentos especiales. Así que no esperes más y consigue la tuya usando el siguiente botón: