¿Los Samsung Galaxy Buds FE son resistentes al agua y al polvo?

Siendo una alternativa más económica a los Galaxy Buds 2 Pro, los Samsung Galaxy Buds FE vienen con ciertos recortes en sus especificaciones que salvan el precio. Esto deja en duda ciertas cosas, como por ejemplo, su nivel de resistencia.

Sabiendo que vienen con certificación IPX2 (una diferencia brutal frente al IPX7 de los Galaxy Buds 2 Pro), es normal preguntarse si sobrevivirán frente al agua y el polvo. La respuesta corta es que pueden, pero no frente a salpicaduras o eventos mayores, por lo que su aguante viene a ser reducido.

¿Son resistentes al agua y al polvo los Galaxy Buds FE?

Dando un repaso rápido, la certificación IP es aquella que determina el grado de resistencia que tienen los dispositivos frente a dos cosas: el polvo y el agua. La primera X después de las letras IP corresponde al nivel de protección contra el polvo, y la segunda al agua. El nivel más bajo de protección es 0 (sin protección) y el más alto es 6 en el caso de la resistencia al polvo, y 8 en cuanto a la resistencia al agua. Se utiliza la X para indicar cuando el dispositivo no ha sido probado en una de estas dos categorías.

Pues bien, sabiendo que los Samsung Galaxy Buds FE tienen certificación IPX2, queda claro que no ha sido probada su resistencia frente al polvo. En cuanto a la parte del agua, su resistencia es baja. Concretamente, son dispositivos que soportan tan solo el goteo del agua. Eventos mayores, como las salpicaduras, los chorros a presión, y la inmersión, son capaces de afectar el dispositivo.

¿Traducción? Hablamos de auriculares inalámbricos que puedes usar en tus actividades de vida diaria, e incluso para ir al gimnasio. Siempre y cuando sepas que no vas a sudar de forma cuantiosa. Un poco de sudor no les hará daño, eso mientras no sea durante mucho tiempo. De cualquier forma, es mejor que simplemente te asegures de que no se expongan al agua.