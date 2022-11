A pesar de que ya llevan un tiempo en el mercado, no habíamos reseñado los Realme Buds Air 3s porque solo se vendían en India y pensábamos que no iban a salir de ese mercado. Pero en un inesperado giro de los acontecimientos, los Realme Buds Air 3s acaban de aterrizar en España y ya se pueden comprar en Amazon. Se trata de unos auriculares Bluetooth con un buen equilibrio en calidad / precio que podrían interesarte si aún no tienes unos.

De lanzamiento, su variante en color blanco llega con un precio especial. Vamos a repasar sus especificaciones antes de hablar de su coste.

Todas las características de los Realme Buds Air 3s

Los Realme Buds Air 3s son auriculares Bluetooth de tipo TWS, que no tienen ningún tipo de cable. Vienen con un estuche para cargarlos y guardarlos de forma segura. Cuentan con un diseño muy particular con unas especies de aletas para sujetarse de forma firme a tus orejas. Eso sí, vale la pena destacar que si bien estos auriculares son resistentes al agua (IPX5), su estuche realmente no soporta ni siquiera gotas, así que no lo mojes.

En cuanto al sonido, cada uno de los auriculares utiliza un triple controlador de graves de silicona líquida de 11 mm y son compatibles tanto con Dolby Atmos con como los ajustes personalizados del ecualizador. No tienen cancelación activa de ruido, pero viene con tres pares de almohadillas de silicona (de diferentes tamaños) para la cancelación pasiva y 4 micrófonos incorporados para la cancelación del ruido ambiental basada en la IA durante las llamadas.

Lee también: Anbernic RG505: una Switch con Android 12, pantalla OLED y batería de 5000 mAh Características Realme Buds Air 3s Altavoces 11 mm de titanio Latencia 69 ms en el modo de baja latencia. Cancelación de ruido ENC (cancelación ambiental de ruido) mediante cuatro micrófonos. Conectividad Bluetooth 5.3 con alcance de 10 metros y soporte para los códecs AAC / SBC. Resistencia al agua IPX5 (solo los auriculares, el estuche no es resistente). Batería y autonomía Auriculares: 7 horas de música (4 horas en llamadas).

Con la caja: 30 horas de música (16 horas de llamadas). Carga Por USB-C. Cada auricular tarda 10 minutos para unas 5 horas de uso. Latencia 94 milisegundos en modo de juegos. Control Panel táctil en los auriculares que permite reproducir, parar, cambiar de canción y modificar el volumen. Además, con un doble toque puede ser disparador remoto de la cámara. Tecnologías de audio Dolby Atmos. Compatibilidad Android e iOS a través de la app Realme Link. En teoría, también funciona (sin app) con cualquier dispositivo con Bluetooth, incluyendo PC y Smart TV.

Se pueden usar con cualquier móvil Android o iPhone a través de su conexión Bluetooth 5.3 y la app Realme Link. Tienen la función de conexión de dispositivo dual que te permite cambiar rápidamente entre dos dispositivos emparejados. Por cierto, su modo de baja latencia de solo 69 ms es perfecto para juegos. ¡Ah! Y cuentan con controles táctiles.

Con respecto a la autonomía, cada auricular incorpora una batería de 43 mAh que puede ofrecer hasta siete horas de reproducción de música con una sola carga y 16 horas de llamadas. Si sumamos la autonomía que les provee su estuche de carga, se pueden obtener otras 23 horas de reproducción. Dicho sea de paso, tardan en cargarse al 100 % unas 2 horas, aunque 10 minutos de carga son suficientes para 5 horas más de autonomía.

Precio de los Realme Buds Air 3s y dónde comprarlos

Los Realme Buds Air 3s han llegado a España con un precio de 50 € para su variante de color blanco. Si los quieres en negro, ahora mismo el precio se eleva a 75,7 €. Puedes conseguirlos en Amazon con este botón: