No hay nada mejor que el calor hogareño. Por eso, es fundamental tener un buen calentador en casa. Uno que no solo te permita mantener una temperatura corporal agradable, sino que también evite que enfermes o te resfríes.

Si no tienes una casa muy grande, te conviene más usar un calentador eléctrico en lugar de uno de gas. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de instalar (no requiere tener instalación de gas), más seguro y más versátil (se puede colocar en cualquier lugar de la casa fácilmente).

¿No sabes qué calentador eléctrico elegir? Este radiador eléctrico Smartmi Home 1S es una excelente opción, sobre todo porque en esta semana del Black Friday te lo puedes llevar desde la tienda TOMTOP con un 66 % de descuento y envío gratis (al final del artículo tienes más información sobre esta oferta). A continuación, te mostraremos todas sus especificaciones por si no lo conoces.

Calentador Eléctrico Smartmi Home 1S: un calefactor potente, compacto y fácil de usar

Este calentador Smartmi (marca de la cadena ecológica de Xiaomi) es perfecto para las épocas de invierno u otoño. Puede mantener cálida tu casa, permitiéndote controlar de forma precisa la temperatura ambiente en un rango de 23 a 36,4 °C. Distribuye uniformemente el calor en tu dormitorio, escritorio, sala de estar, mesita de noche y en cualquier otro lugar gracias a su diseño compacto y portátil.

Tiene una potencia máxima de 2200 W para calentar un espacio de 10 a 15 m³ sin problemas. Sin embargo, también puedes usarlo con 1300 W o 900 W de potencia cuando no quieras mucho calor o para ahorrar energía.

Es muy fácil de utilizar e instalar. Además, prácticamente no hace ruido y no genera corrientes de aire molestas. Salvo por el cambio de temperatura, no lo notarás en tu hogar. Su mantenimiento es muy sencillo y tiene una calidad de fabricación muy buena. Estas son todas sus especificaciones:

Funciona en 3 potencias: 900 W / 1300 W / 2200 W.

Puede aumentar unos 13,4 °C la temperatura de un espacio de 10 – 15 m³.

de un espacio de 10 – 15 m³. Es bastante compacto : mide 69,4 x 44,8 x 20,2 cm y pesa 5 kg.

: mide 69,4 x 44,8 x 20,2 cm y pesa 5 kg. Está fabricado con una combinación de ABS a prueba de fuego y metal de gama alta con un espesor de 0,6 mm para la disipación efectiva del calor.

con un espesor de 0,6 mm para la disipación efectiva del calor. Tiene un sistema de protección dual integrado para evitar fallos eléctricos o incendios.

para evitar fallos eléctricos o incendios. Se controla fácilmente con las manillas que tiene en el lateral.

Llévate el Calentador Eléctrico Smartmi Home 1S con un 66 % de descuento

Por poco tiempo o hasta agotarse existencias, puedes conseguir el Calentador Eléctrico Smartmi Home 1S con un 66 % de descuento en TOMTOP. Te queda en solo 78,11 € (con envío gratis e IVA incluido) usando este botón:

El envío gratuito se hace desde Europa, por lo que no tendrás problemas con aduanas ni IVA. Así que deja de pasar frío en tu propia casa y llévate este calentador para mejorar tu calidad de vida.