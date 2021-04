Tras lanzar su primer smartwatch hace unas semanas, OnePlus sigue abriéndose a nuevos mercados y acaba de lanzar un accesorio muy útil para gamers: dos gatillos que se acoplan con una pinza a tu móvil. Son completamente universales, lo que significa que no son exclusivos para los poseedores de un teléfono OnePlus. Funcionan en cualquier móvil Android e iPhone, siempre y cuando su grosor no supere los 11,5 mm.

Oficialmente estos gatillos se llaman OnePlus Gaming Triggers y ya están a la venta en la web de OnePlus India. Acompáñanos a conocer el precio y todos los detalles de este genial nuevo accesorio para gamers.

Así son los OnePlus Gaming Triggers, gatillos físicos que se acoplan (no se conectan) a tu móvil

A diferencia de los gatillos que incluyen los smartphones gaming, los OnePlus Gaming Triggers no son gatillos táctiles. En realidad, son dos botones físicos como los de los mandos de consolas que están separados y que se adhieren a tu teléfono con una pinza que necesariamente ocupa una parte de la pantalla. De hecho, la zona de la pantalla con la que se ponen en contacto es en donde simulan el toque.

Para que quede claro, estos OnePlus Gaming Triggers no se conectan a tu móvil, ni por USB-C, microUSB o Bluetooth. Simplemente se solapan con la parte superior de la pantalla (la tocan) para que cuando pulses los botones, estos a su vez hagan una pulsación táctil sobre la pantalla. Por ello, probablemente tendrás que recolocar las áreas de toque en los juegos a las zonas donde las pinzas de los OnePlus Gaming Triggers pueden llegar para que funcionen.

Algunos de los juegos que permiten modificar las zonas de toque y que, por lo tanto, son 100% compatibles con estos gatillos son PUBG, Call of Duty: Mobile, Free Fire, entre otros. Cada gatillo pesa 22 gramos y funcionan incluso en móviles con protector de pantalla (aunque con peor sensibilidad e inconsistencias).

Quizás no sea la mejor implementación de gatillos móviles que hemos visto, sobre todo porque su tiempo de respuesta al toque es un poco más lento y tapan una parte de la pantalla, pero son geniales ya que no consumen nada de energía, funcionan en cualquier móvil y no son caros. Además, cumplen con lo que prometen según lo que hemos leído de usuarios que los usan. Vale la pena resaltar que gatillos como estos ya hay miles disponibles en el mercado.

¿Cuánto valen los OnePlus Gaming Triggers?

Los OnePlus Gaming Triggers ya están a la venta en la página web oficial de OnePlus India. Cuestan 1099 rupias, que serían unos 12 euros al cambio, y solo están disponibles en color negro. Todavía no tenemos confirmación por parte de la compañía de si se venderán en otros mercados. Lo más probable es que sí y aquí te informaremos cuando eso suceda.

Fuente | OnePlus India