Oclean está de regreso con un nuevo cepillo de dientes inteligente con funciones geniales. Nos referimos al Oclean X10, uno de sus cepillos eléctricos más avanzados hasta la fecha, que ya puedes conseguir con un 10 % de descuento usando el botón que está al final de este artículo. El principal atractivo del Oclean X10 es su capacidad de generar un informe interactivo en tiempo real del cepillado a través de su enorme pantalla, el cual te ayudará a cepillarte mejor.

Sinceramente, no conocemos otros cepillos eléctricos que sean capaces de hacer lo que el Oclean X10 hace. Y es que una de las causas más comunes de las caries y otras enfermedades bucales es no saber cepillarse bien, lo que el Oclean X10 puede solucionar con su plan de cepillado suplementario autogenerado. Así que vale la pena conocerlo a fondo.

Oclean X10: el cepillo inteligente que todo lo ve

El Oclean X10 es un cepillo eléctrico con motor Maglev de 40000 RPM (genera 80000 movimientos por minuto), cuyo ruido no supera los 45 dB: no despertarás a nadie usándolo. Tiene cinco niveles de intensidad que funcionan como distintos modos de cepillado. Puedes utilizarlo con uno de los niveles bajo para masajear tus dientes o limpiarlos con cuidado si son sensibles, o con uno de los niveles altos para blanquear tu dentadura o limpiarla a fondo.

Ahora bien, lo más interesante del Oclean X10 es su colorida pantalla con funciones inteligentes incorporadas. Una vez que termines de cepillarte, el reloj te mostrará en pantalla tu calificación de 1 a 3 estrellas junto a un emoji. Si consigues 3 estrellas es que lo has hecho perfecto. Pero si la puntuación es de 2 estrellas o menos, el cepillo te mostrará una «radiografía» de tus dientes señalando qué zonas no has limpiado. El cepillo te dará 10 segundos extra para cepillar las zonas ciegas indicadas.

El Oclean X10 monta una gran batería de 1200 mAh que se carga en solo 3,5 horas de 0 a 100 % y que te garantiza una autonomía de 60 días o 2 meses. Solo tendrás que cargarlo seis veces al año.

Otro aspecto a resaltar del Oclean X10 es su diseño ergonómico y elegante que queda bien en cualquier sala de baño. Y aunque no lo parezca, es muy fácil de usar, ya que todas sus funciones se ejecutan de forma automática para que tú no tengas que preocuparte por nada.

Características del cepillo eléctrico Oclean X10

Peso : 110 gramos.

: 110 gramos. Potencia : motor de 40000 RPM.

: motor de 40000 RPM. Batería : 1200 mAh.

: 1200 mAh. Autonomía : 60 días.

: 60 días. Tiempo de carga : 3 horas.

: 3 horas. Resistencia al agua : IPX7.

: IPX7. Ruido : menos de 45 decibelios.

: menos de 45 decibelios. Modos de cepillado : limpieza, blanqueador, masaje, sensible y pulir.

: limpieza, blanqueador, masaje, sensible y pulir. Intensidad : 5 niveles.

: 5 niveles. Colores: rosa coral, gris perla y azul marino.

¿Dónde comprar el cepillo eléctrico Oclean X10 en oferta?

El Oclean X10 tiene un precio de 105 euros. Sin embargo, si usas el cupón OCLEAN10 te lo puedes llevar por 94,50 euros con envío gratis e IVA incluido desde la tienda oficial de la marca. Usa el siguiente botón para aprovechar esta oferta: