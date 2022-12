Google debutó oficialmente en el terreno de los wereables con el Google Pixel Watch. Se trata de un smartwatch de gama alta con funciones muy avanzadas. No solo incluye las últimas novedades de Wear OS, sino que además incorpora la función de electrocardiograma y una integración completa con los servicios de Google y Fitbit. Si bien no está al nivel Samsung Galaxy Watch 5, definitivamente es un excelente reloj inteligente.

Ahora bien, si estás pensando en comprar este smartwatch, una de las preguntas que seguramente pase por tu mente es si el Google Pixel Watch es compatible con cualquier móvil. Y es que de nada vale comprar un reloj tan caro si al final no funciona con el teléfono que tienes ahora. A continuación, te daremos la respuesta a esta pregunta, pero desde ya te aclaramos que el Google Pixel Watch no es exclusivo de los Google Pixel.

Todos los móviles compatibles con el Google Pixel Watch

Los únicos móviles que no son compatibles con el Google Pixel Watch son los iPhone de Apple. Con el resto de móviles, este reloj de Google funciona a la perfección. Para ser más específicos, si tu móvil cumple con el siguiente requisito podrás usarlo sin problemas con el Pixel Watch:

Android 8.0 o superior.

Para verificar qué versión de Android usa actualmente tu móvil, ve a la app de Configuración o Ajustes. Una vez allí, dirígete a la opción Acerca del teléfono (puede que esté dentro del apartado Sistema) y luego fíjate donde dice «Versión de Android». Si la versión de Android de tu móvil es menor a 8.0, no es compatible con tu Pixel Watch. Normalmente, un móvil comprado hace 4 o 3 años (o más reciente) debería ser compatible con este reloj inteligente.

¿Todas las funciones del Google Pixel Watch sirven con móviles no Pixel?

Relojes como los Samsung Galaxy 5 y 4 se reservan algunas de sus mejores funciones para los móviles de su misma marca, por lo que es normal que pienses que el Pixel Watch solo podrá hacer algunas funciones especiales con un móvil Pixel. Por suerte, esto no es así. No te pierdes absolutamente de nada al usar un Google Pixel Watch con un móvil Android de otra marca que no sea la de Google (Pixel). Podrás hacer las mismas funciones con un Pixel que con un Xiaomi, por ejemplo.

¿Vale la pena comprar un Google Pixel Watch si uso iPhone?

Definitivamente no. El Google Pixel Watch está diseñado para funcionar solo con móviles Android, por lo que te perderás de todas sus funciones al intentarlo usar con un iPhone (ya que el sistema operativo de este teléfono de Apple es iOS y no Android). En tu caso, la mejor opción sería un Apple Watch Series 8 que ofrece integración completa con tu iPhone y es incluso mejor, aunque vale unos 100 euros más.

¡Eso es todo! Esperamos que esta información te haya resultado útil. Si te quedó alguna duda, puedes planteárnosla en los comentarios.