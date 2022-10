Puedes sorprender a tus amigos este Halloween si le añades a tu disfraz una máscara LED. Este gadget no solo te convertirá en el centro de atracción de la fiesta, sino que además dará un toque más tenebroso y atrevido a tu outfit. Aquí te traemos una selección de máscaras LED que podrás controlar desde una app en tu móvil Android o iPhone, ya sea para cambiar sus colores, reproducir un vídeo o foto en ella, o modificar su modo de visualización fácil y rápidamente con solo pulsar un botón.

Máscaras LED para Halloween: las mejores que puedes controlar con tu móvil

Antes de nada, es importante mencionar que todas las máscaras LED que verás a continuación cuentan con protecciones integradas que evitan que algún mal funcionamiento te cause daño. Además, todas ellas se conectan a tu móvil por Bluetooth o WiFi para personalizarlas en tiempo real de la forma más genial e intuitiva.

Máscara LED Megoo Bluetooth: programable con más de 100 modos de visualización

Empezamos con la mejor opción en calidad / precio. La máscara LED con Bluetooth de Meego tiene un total de 2074 LEDs de alto brillo con un tamaño de píxeles de 46 x 58. Se ve muy bien y a la vez es cómoda, pues posee silicona suave en la parte interna y solo pesa 303 gramos. Por cierto, tiene una autonomía de 12 horas y se carga fácil a través de su puerto USB-C.

Lo más interesante de esta máscara es que ofrece 45 modos de visualización dinámica (imágenes que se mueven en sus LEDs) y 70 modos de visualización estática que muestran las siluetas y rostros más terroríficos que podrías imaginar. Y también permite poner en los LEDs tus propias fotos, así que puedes crear diseños únicos para ella. Todo esto se hace desde una app que se conecta a la máscara por Bluetooth. ¿Cuánto vale? 71,26 € con oferta.

Máscara LED KKTECT: con sensor de movimiento para cambiar de modo

La máscara LED de KKTECT es la más económica de esta lista y es estupenda. También ofrece 45 animaciones con distintos patrones y 70 imágenes que simulan máscaras atemorizantes. Además, puede mostrar las fotos que tú quieras e incluso el texto que escribas en su aplicación. Su diseño se ajusta perfectamente a casi cualquiera rostro y es relativamente cómoda, gracias a su construcción interna con silicona de agradable textura.

Tarda en cargarse solo 5 horas a través de su puerto USB-C y puede durar encendida hasta 12 horas. Es prácticamente la misma máscara LED Bluetooth de Megoo, pero es un poco más económica, pues la hace un fabricante distinto. Cuesta 69,90 €.

Máscara LED Megoo WiFi: puede reproducir vídeos en HD y GIFs

La máscara LED con WiFi de Megoo es sin lugar a dudas la mejor que encontrarás. Comparte las mismas características de las máscaras que vimos anteriormente, pero en vez de tener Bluetooth tiene WiFi. ¿Por qué? Pues porque el WiFi soporta una mayor velocidad de transmisión de datos, lo cual le permite reproducir vídeos HD en sus 3600 LEDs. También es compatible con GIFs e imágenes estáticas, y trae varias animaciones y máscaras preestablecidas.

Se carga mediante su puerto USB-C. Tiene una autonomía de 8 horas y tarde en cargarse unas 5 horas. Dicho sea de paso, su diseño parece ser bastante ergonómico, pues puede ajustarse al tamaño de tu cabeza, está hecha con materiales que no dañan tu piel y sus LED no producen rayos ultravioleta, así que no corres ningún tipo de peligro al usarla. Su precio es de 103,35 €.

Máscara LED OBEST: una buena alternativa

Esta máscara LED es exactamente igual a las dos primeras de esta lista, pero la incluimos por si los precios varían o si se agota el stock de las que mencionamos antes. Con esta máscara también podrás elegir entre 45 patrones distintos y hacer gala de 63 máscaras diferentes. Puedes poner a sus LEDs tus propias imágenes para sorprender a tus amigos en este Halloween. Cuenta con 2121 LEDs RGB de alto brillo y es muy fácil de usar gracias a su aplicación para móviles.

Esta máscara LED de OBEST incluye una batería de 2000 mAh que soporta hasta 500 ciclos de carga. Aparte, viene con su propio cable USB de carga y puede mostrarte el estado de la batería en los LEDs. Actualmente, puedes conseguirla por 75,99 €, aunque suele tener ofertas para comprarla a un precio más bajo.

¿Qué app uso para controlar mi máscara LED con el móvil?

Todas las máscaras que vimos anteriormente se controlan con la misma aplicación: Shining Mask. Esta app está disponible en Google Play Store para móviles y tablets Android, y en App Store para iPhone e iPad. Esto es todo lo que te permite hacer esta app:

Cambiar el tipo de máscara a mostrar.

Elegir los colores de la luces.

Establecer un efecto de animación en la máscara.

Escribir texto en la máscara.

Poner una imagen de tu galería en la máscara.

Modificar el brillo.

Puedes descargar Shining Mask desde los siguientes cajetines.

Cabe destacar que la máscara que soporta vídeo también trabaja con otra aplicación llamada ShiningRGB. Pero curiosamente, esta app solo está disponible para iOS.

Extra: esta mascarilla con luces LED combinará muy bien con tu outfit de Halloween

Por último, y para completar la lista de cinco, te queremos recomendar la mascarilla LED de Taswell que si bien no es de temática Halloween, con un poco de creatividad puedes adaptarla a tu disfraz para la Noche de Brujas. ¡No solo te protegerá de virus, sino que además te hará lucir genial! Utiliza su propia aplicación llamada Magic Display que te permite reproducir animaciones pre programadas, mostrar iconos o incluso mostrar texto en la mascarilla con una extensión máxima de 160 caracteres.

No necesita baterías doble A porque se carga por USB y ofrece una autonomía de 8 horas. Puedes llevártela por 24,99 €.

Eso ha sido todo, esperamos que con estas máscaras y los mejores filtros para Halloween pases una genial Noche de los Muertos.