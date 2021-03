Cuando he visto la autonomía de la Fiido L3 no sabía si estaba o no leyendo bien, pero sí. La nueva bicicleta eléctrica de esta marca llega hasta los 250 KM de la autonomía y esto se asemeja más a lo visto en coches eléctricos que en bicicletas. Sin duda, una opción muy interesante a considerar si te gusta ir en bici a todas partes y no quieres pasar constantemente por el cargador.

Acompáñanos a descubrir cómo es posible esta gran autonomía y dónde comprarla (pues ya está disponible en Banggood). ¡Ah! Tampoco olvides que ahora la marca Fiido ofrece garantía oficial en España por lo que estarás comprando un producto con servicio posventa aquí e incluso podrás visitar sus instalaciones para probar sus bicis eléctricas gratis.

La Fiido L3 es una de las bicicletas eléctricas plegables más completas

La nueva Fiido L3 ya está a la venta (aunque de momento solo habrá 200 unidades para los más rápidos). Es una de esas bicicletas plegables perfecta para todos aquellos que quieran una autonomía muy grande y no quieren sufrir los clásicos 30 o 40 KM de autonomía que tienen la mayoría de bicicletas del mercado.

Para conseguir esta monstruosa cifra de 250 KM la Fiido L3 monta una gran batería de 23200 mAh que soporta 1000 ciclos de carga y se puede comprimir tanto que solo ocupará 0,17 metros cúbicos plegada (mira la foto, porque es una pasada).

Pero esta bicicleta no solo es plegable y tiene una gran autonomía, hay más razones por las que te podría interesar. Si quieres ver más detalles sobre ella no dudes en visitar la web oficial de Fiido.

Todas las características de la Fiido L3

Potente motor de 350W que proporciona una velocidad máxima de hasta 25 km/h . Incorpora 3 velocidades para adaptarse a tus preferencias.

. Incorpora 3 velocidades para adaptarse a tus preferencias. Ruedas de 14 pulgadas que van bien en los diferentes tipos de terreno.

Gran batería reemplazable que soporta hasta 130 km en modo eléctrico puro y hasta 250 km con pedaleo asistido.

y hasta 250 km con pedaleo asistido. Diseño de aluminio con plegado rápido para que la puedas guardar o llevar en cualquier parte.

para que la puedas guardar o llevar en cualquier parte. Soporta hasta 150 kg de peso .

. Las dimensiones de la Fiido L3 son: 126 cm de largo por 97 cm de alto y 59 cm de ancho. Si la pliegas se vuelve enana: 70 cm de largo por 68 cm de alto y 36 cm de ancho.

son: 126 cm de largo por 97 cm de alto y 59 cm de ancho. Si la pliegas se vuelve enana: 70 cm de largo por 68 cm de alto y 36 cm de ancho. El peso de la Fiido L3 es de solo 22,1 kg.

Como puedes ver, es una bicicleta eléctrica muy completa y con muchos extras como: pantalla para ver la velocidad, discos de freno y luces tanto delantera como trasera. Será el vehículo ideal para circular por ciudad y no tendrás que pagar gasolina ni seguro como en una moto eléctrica. ¿Te interesa?

La Fiido L3 ya está a la venta en Banggood con envío desde Europa (sin problemas de aduanas). Aprovecha la oferta porque hay muy pocas unidades disponibles.