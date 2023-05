A menos que seas un verdadero fanático del mercado móvil, es probable que la marca Fairphone no te suene de nada. Esta compañía apenas ha lanzado cuatro móviles en casi una década de existencia, pero lo que la hace interesante es su filosofía «ética»: sus dispositivos se diseñan y producen pensando en el mínimo impacto negativo posible para las personas y el planeta. Esto se traduce en dispositivos de diseño modular muy fáciles de reparar, fabricados con materiales reciclables y con un soporte bastante extenso.

Luego de leer este párrafo de contexto es posible que ahora te interese saber un poco más sobre esta marca y te adelantamos que es el momento ideal. Aunque van dos años desde su último móvil, parece que la compañía decidió ampliar su catálogo en 2023. Fairphone acaba de lanzar los Fairbuds XL, sus primeros auriculares modulares, y nosotros te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

Todas las especificaciones de los Fairbuds XL de Fairphone

Características Fairphone Fairbuds XL

Dimensiones y peso

190 x 180 x 70 mm. 330 gramos.

Altavoces Controladores dinámicos de 40 nm.

Rango de sonido: 20 Hz a 20 KHz.

Impedancia: 32 ohms. Conectividad Bluetooth 5.1 con soporte para aptX HD, AAC y SBC. Cancelación de ruido Cancelación de ruido activa (ANC) simple. Sin datos adicionales anunciados. Autonomía Batería de 800 mAh con una autonomía de hasta 30 horas con ANC desactivado y 26 horas con ANC activo. Carga por USB-C. Control Joystick multifuncional que permite reproducir, parar, cambiar de canción, modificar el volumen, atender llamadas y más. Resistencia al agua IP54 contra polvo y salpicaduras.

Compatibilidad Android, iOS y cualquier dispositivo con Bluetooth compatible con auriculares inalámbricos. Extras Conectividad multipunto (2 dispositivos en simultáneo) y pueden usarse con Siri, Alexa y asistente de Google. Tienen un diseño modular de fácil desmontaje y reparabilidad. Están fabricados con materiales casi al 100% reciclados y amigables con el ambiente.

Los Fairbuds XL tienen un diseño enfocado en la reparabilidad para que no los cambies en mucho tiempo

Cuando menos lo esperábamos, resulta que Faiphone decidió lanzar sus primeros auriculares inalámbricos «éticos» al mercado. Pero es que lo impresionante no es nada más que la marca haya decidido ampliar su catálogo, sino que los Fairbuds XL en sí mismos son fantásticos.

Son unos auriculares supraaurales (on-ear) cuyo diseño es visualmente bastante minimalista, pero no por ello dejan de ser preciosos. Aparte, son auriculares que están pensados para ser increíblemente cómodos, con almohadillas en todas las áreas que estarán en contacto con tu cabeza. No obstante, lo que los hace tan especiales en cuánto a diseño no está a simple vista.

¿Por qué lo decimos? Por varias razones: primero, porque están fabricados casi completamente con materiales reciclados, éticos y amigables con el ambiente; segundo, porque son increíblemente fáciles de desarmar para que tú mismo los repares; y tercero, porque Fairphone se ha asegurado de que sus 11 módulos/piezas principales estén disponibles en el mercado para que no tengas que comprar unos nuevos si se dañan.

Así, la compañía asegura que tendrás auriculares para muchos años, algo que de verdad creemos viniendo de ellos. No obstante, la verdad es que la cosa con los Fairbuds XL va más allá. Ya te diremos por qué en la siguiente sección, pero no podemos dejar esta sin mencionar otras bondades de diseño de estos auriculares:

Cuentan con certificación IP54 contra polvo y agua .

. Tienen su propio botón dedicado para activar los modos ANC o ambiente .

. Tienen un joystick multifuncional que dependiendo de lo que hagas con él sucederán un montón de cosas: Mantener presionado: encender/apagar. Presionar: pausar/reproducir música o atender/colgar llamada. Mover hacia arriba o abajo: subir o bajar el volumen. Mover hacia la izquierda o derecha: cambiar a la siguiente canción o la anterior.

que dependiendo de lo que hagas con él sucederán un montón de cosas:

¿Algo que echemos en falta? Sí, un conector jack de 3,5 mm en vez de tener que utilizar obligatoriamente el puerto USB-C para escuchar música por cable.

Sonido de calidad y compatibilidad con asistentes de voz

Si no fuese suficiente todo lo que te hemos dicho sobre el diseño de estos auriculares inalámbricos, entonces prepárate para el resto, porque tienen muchísimo más para ofrecer.

Los Fairbuds XL no son solo un diseño amigable con los usuarios y el ambiente, resulta que también prometen un audio de altísima calidad. Internamente, cada auricular cuenta con un controlador dinámico de 40 mm que, según el fabricante, te llevarán a vivir una experiencia sonora inmersiva con tonos agudos bien claros, medios muy cálidos y bajos profundos.

Aparte, estos auriculares inalámbricos incluyen cancelación activa de ruido (ANC) algo que te ayudará un montón tanto al llamar como al escuchar música en lugares ruidosos. Y si en algún momento quieres escuchar algún cotilleo sin que los otros se den cuenta, puedes activar el modo ambiente.

Junto a todo esto, los Fairbuds XL también ofrecen: conectividad multipunto (hasta 2 dispositivos en simultáneo); compatibilidad con Alexa, Siri y el asistente de Google; compatibilidad con aptxHD y los códecs AAC y SBC; una aplicación propia muy completa. ¿Por qué? Porque te muestra toda la información que necesites, te deja administrar sus conexiones e incluso cuenta con perfiles de ecualización. ¡Vamos! Que son unos auriculares inalámbricos muy buenos.

Espera… pero ¿y la batería? Los auriculares inalámbricos de Fairphone tienen una batería de 800 mAh capaz de alcanzar una autonomía de hasta 30 horas de reproducción. Sí, es una cifra impresionante, lo sabemos.

Precio y disponibilidad de los Fairbuds XL de Fairphone

Los nuevos auriculares inalámbricos de Fairphone ya están a la venta y podrás comprarlos en color negro o verde. ¿Y el precio? Costarán 249 euros, lo cual no es poco para unos auriculares, pero va acorde con los precios de los móviles de la marca como los Fairphone 4 y Fairphone 3.

Además, recuerda toda la filosofía empresarial y de diseño que existe alrededor de estos dispositivos, algo que no es nada económico de cumplir. ¿Los comprarías?