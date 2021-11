Con todo esto que ha pasado en los últimos años, nos hemos dado cuenta de que debemos limpiar tanto lo que vemos como lo que no vemos. Los virus, bacterias y demás microorganismos son agentes patógenos que están en todas partes, aunque no los veas, y pueden ser muy peligrosos. Por eso, la limpieza de tu hogar no solo debe consistir en aspirar y fregar.

¿Qué hay que hacer entonces? Desinfectar. Para ello puedes usar los típicos productos de limpieza o, mejor aún, un aspirador con esterilización por electrolitos como el nuevo Eureka FC9. Ahora mismo, puedes conseguirlo en Amazon con 60 € de descuento usando el botón que te dejamos al final de este artículo. Si quieres conocerlo más a fondo, acompáñanos a ver sus características.

Eureka FC9: un aspirador en seco y húmedo con mucho poder de desinfección

Nos parecería raro que no conocieras la marca Eureka, ya que lleva en el mercado estadounidense más de 100 años. En 2016, fue comprada por un grupo chino que ha repotenciado a la empresa, permitiéndole que vuelva al mercado global con tecnologías adaptadas a estos tiempos y un nuevo producto: el Eureka FC9.

El Eureka FC9 es un aspirador inalámbrico en seco y húmedo. Tiene tres funciones principales: aspirar, fregar y esterilizar. Para ello, utiliza un motor de 220 W de potencia que le permite aspirar con un vacío de 8000 Pa. Sirve para limpiar polvo, pelos, restos de comida, líquidos derramados, entre otras cosas; en suelos duros y alfombras.

Lo más interesante del Eureka FC9 es su exclusiva tecnología de electrólisis, la cual puede generar agua electrolizada con un fuerte efecto de esterilización por reacción catalítica. Y lo único que necesita para hacer esto es agua común y corriente. Así que con esta aspiradora ya no tendrás que comprar limpiadores químicos para desinfectar los suelos de tu casa (diles adiós a los productos tóxicos).

La esterilización que realiza logra eliminar el 99,9 % de las bacterias, virus, hongos y esporas. Otra cosa muy guay de este aspirador es que aspirar y friega a la vez con una sola pasada, lo cual te ahorra mucho tiempo en la limpieza. Por cierto, tiene un diseño ergonómico y una pantalla LED a color que permiten controlarlo fácilmente.

El Eureka FC9 también dispone de un sistema de autovaciado, sensores para la detección de suciedad, varios niveles de potencia y mucho más… ¡Es uno de los aspiradores más completos del mercado! Aquí te dejamos todas sus especificaciones principales:

8000 Pa de potencia de succión con un motor de 200 W.

con un motor de 200 W. Esterilización del agua con un 99,9 % de efectividad en la eliminación de patógenos.

en la eliminación de patógenos. Cuenta con un detector de suciedad que ajusta inteligentemente la potencia para ahorrar energía. Hay 4 niveles de potencia.

que ajusta inteligentemente la potencia para ahorrar energía. Hay 4 niveles de potencia. Dos depósitos de agua : limpia de 750 ml y sucia de 650 ml.

: limpia de 750 ml y sucia de 650 ml. Es silencioso : no supera los 75 dB.

: no supera los 75 dB. Su autonomía máxima de 35 minutos te permite limpiar hasta 130 m² con una sola carga .

. La pantalla LED con asistente de voz te muestra la fuente de alimentación, la batería y el estado de mantenimiento, así como la detección de suciedad.

te muestra la fuente de alimentación, la batería y el estado de mantenimiento, así como la detección de suciedad. Tiene un sistema de autolimpieza del rodillo giratorio que se activa con solo pisar el pedal de la base de carga.

¿Dónde conseguir el aspirador Eureka FC9 más barato?

Gracias a estos días de ofertas, el precio del aspirador Eureka FC9 ha caído a 339,99 € (normalmente vale 400 €). Puedes comprarlo en Amazon a ese precio usando este botón:

El envío se hace desde Europa (Alemania / Italia) y tarda entre 3 y 7 días hábiles. No sabemos hasta cuándo estará disponible esta oferta, pero aprovéchala cuanto antes no vaya a ser que te la pierdas por esperar.