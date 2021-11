Las ofertas este mes no paran. Todos los días estamos viendo descuentos brutales en dispositivos y productos para el hogar muy útiles. ¿Aún no has comprado nada para tu casa? Pues aquí te traemos un ofertón de TOMTOP en la aspiradora de mano Deerma DX700. Tiene una gran potencia de succión de 15000 Pa que te permitirá eliminar la suciedad de tu piso, muebles, estanterías, coches, camas e incluso de objetos de forma fácil y rápida.

Por si no lo sabes, Deerma es una de las tantas marcas que forman parte del ecosistema de Xiaomi. Así que la buena calidad de sus productos está garantizada. Al final del artículo te diremos cómo conseguir esta aspiradora con un 85 % de descuento y envío gratis. Lo que haremos a continuación será ver todas las especificaciones de la Deerma DX700 para que sepas exactamente cómo es y qué puede hacer. Acompáñanos…

Deerma DX700: una aspiradora potente, versátil y fácil de usar

La Deerma DX700 es una aspiradora de mano, pero también se puede usar de pie para limpiar cómodamente el piso, las alfombras y por debajo de los muebles. Incluye un cepillo que puede girar en 180° para una limpieza flexible. También puedes aprovechar su tubo extensor con una boquilla plana para aspirar las paredes y el techo de tu casa con mayor facilidad.

Por cierto, está fabricada sólidamente con plástico ABS y partes de metal, por lo que es resistente y duradera. ¿No se hace pesada? No mucho, pesa 2,2 kilogramos. Pero tiene un diseño bastante ergonómico para que puedas utilizarla durante horas sin que tus manos se agoten. Y esto en parte es posible gracias a su genial mango bidireccional.

Asimismo, hay que resaltar que trae un depósito de polvo incorporado que puede recoger toda la suciedad de una limpieza completa. No tendrás que vaciarlo a cada rato. Y el motor que monta tiene una potencia de 600 W para aspirar con una succión de 15000 Pa. En palabras más simples: es muy potente. Aquí tienes un desglose de sus características:

Mide 26,00 x 28,80 x 112,30 cm en modo vertical y pesa 2,2 kg.

en modo vertical y pesa 2,2 kg. Está fabricada con ABS y metal .

. Trabaja con un voltaje de 220 V .

. Su cable de alimentación es de 4,5 metros .

. Tiene una potencia de 600 W y 15000 Pa .

. Su cubo de polvo tiene una capacidad de 800 ml .

. Hace un ruido igual o menor a 75 dB .

. Trae todos los accesorios que necesitas.

Consigue la aspiradora de mano Deerma DX700 por menos de 40 €

El precio normal de esta aspiradora es de 260,39 € en la tienda online TOMTOP. Sin embargo, está de oferta limitada. Puedes llevártela por apenas 39,92 € (IVA incluido) usando este botón:

El envío a España es gratis y se hace desde el almacén en Alemania (no tendrás problemas con aduanas ni IVA). Tarda en llegar entre 3 y 5 días laborales. Y te pueden dar un reembolso completo si el producto no es como se describe, así que compra con confianza. No tardes mucho en decidirte porque hay pocas unidades disponibles.