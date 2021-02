Si bien es cierto que Wear OS es un sistema operativo para relojes inteligentes muy completo, la solución de Google peca en algunos apartados, como la falta de opciones que permitan personalizar tu smartwatch de forma profunda.

Lo cierto es que las principales diferencias entre un reloj de una marca u otra radica principalmente en el diseño, pantalla y batería. Por lo demás, a nivel interfaz son todos iguales más allá de cambiar la esfera. Y aquí es donde entra AsteroidOS.

Hablamos de una alternativa al sistema operativo de Google y que puedes instalar en algunos smartwatches con Wear OS o Android Wear para darle un toque diferente a tu reloj inteligente. ¡Los resultados te sorprenderán!

Qué es AsteroidOS

Decir que AsteroidOS es un sistema operativo libre que llega para convertirse en una gran alternativa a la plataforma de Google. Basado en GNU/Linux, el objetivo principal es que sea modular. O lo que es lo mismo: podrás personalizar hasta el último detalle, pudiendo añadir todo tipo de widgets y funciones.

El SDK de esta alternativa a Wear OS parte de Qt5 y QML, una plataforma modular que te permitirá crear aplicaciones móviles para todo tipo de sistemas operativos. Y ya comienzan a haber cada vez más apps para AsteroidOS para que no te falte variedad.

Modelos compatibles con AsteroidOS

En cuanto a los modelos compatibles para probar esta alternativa a WearOS, te dejamos un listado con los smartwatches en los que puedes instalar AsteroidOS.

LG G Watch Urbane

Huawei Watch

LG G Watch R

Moto 360 2015

Asus Zenwatch

Asus Zenwatch 2

Asus Zenwatch 3

LG G Watch

Sony Smartwatch 3

Ticwatch E

Ticwatch S

Kingwear KW68

Kingwear KW88

Kingwear KW88 Pro

Kingwear KW98

Kingwear KW99

Kingwear KW99 Pro

Blocks Watch

Look Watch

Zeblaze Thor

Zeblaze Thor S

Lemfo LES1

IQ I2

Diggro DI01

Diggro DI07

AllCall W1

AllCall W2

Diggro DI06

Como habrás podido comprobar, el listado de modelos compatibles con AsteroidOS es bastante limitado, aunque esperamos que en próximas actualizaciones amplíen el número de dispositivos.

Cómo instalar AsteroidOS en tu smartwatch

En cuanto a instalar AsteroidOS en tu smartwatch, cabe destacar que el proceso de instalación varía en función del modelo, por lo que te recomendamos acceder al siguiente enlace y buscar tu modelo para saber los pasos a seguir.

Pero a grandes rasgos, deberás desbloquear el bootloader de tu smartwatch. Luego, tocará conectar tu smartwatch al PC mediante ADB. Si no sabes hacerlo, pásate por el siguiente enlace donde te mostramos cómo instalar esta herramienta en tu ordenador.

Con ello, podrás flashear tu reloj inteligente e instalar AsteroidOS. Ten en cuenta que algunos modelos te permiten hacer una instalación temporal, por lo que tu smartwatch podrá funcionar con ambos sistemas operativos. Pero también puedes borrar Wear OS y apostar por esta alternativa.

Sinceramente, no te recomendamos en absoluto esta última opción, ya que si no estás satisfecho con AsteroidOS, tendrás que volver a flashear el reloj para instalar de nuevo Wear OS.

Motivos para instalar (o no) AsteroidOS en tu smartwatch Wear OS

Lo cierto es que es una pregunta difícil de responder, ya que AsteroidOS cuenta con dos grandes ventajas: su diseño modular y capacidad de personalización. Pero a cambio se debe tener muy en cuenta que en muchos de los modelos compatibles se perderán funciones.

Si tu smartwatch no pierde ninguna, no dudes en probar AsteroidOS, ya que no pierdes nada y la idea de personalizar tu reloj a tu gusto es muy interesante. Pero hay modelos que pierden autonomía, el sensor de ritmo cardíaco, el micrófono… Grandes carencias que no compensan el disfrutar de un sistema operativo diferente. ¿Te atreverás a probar esta alternativa a Wear OS?