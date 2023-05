La mejor GCam para los POCO F5 y F5 Pro: cómo descargar el APK

Uno de los mejores mods que pueden existir para cualquier móvil, es el de la GCam. Las propiedades que ofrece el software de Google para mejorar la calidad de las fotos de sus dispositivos no pasa desapercibido para nadie. Después de todo, son de las más deseadas y aunque no muchos prefieren los Google Pixel, sí que envidian la capacidad de sacar fotos de primera categoría.

Por eso los mods resuelven el dilema. En realidad, no tienes que comprarte sí o sí algún Google Pixel. Basta con tener un modelo de cualquier marca que te guste que sea compatible con el mod de la GCam. Los desarrolladores nos han hecho la vida más fácil respecto a esto. Ahora, los dueños de los POCO F5 y F5 Pro también se benefician, pues ya está disponible la GCam 8.8 para estas terminales.

La GCam para los POCO F5 y F5 Pro: descubre dónde descargar el mod

Aun sin la GCam, los POCO F5 y F5 Pro tienen sus puntos fuertes dentro del apartado fotográfico. Con cámara triple de 64 MP en su sensor principal, poseen estabilización óptica y electrónica (lo que les permite tomar fotografías a gran velocidad), además de poder grabar ambos en 4K de manera estable. El POCO F5 Pro avanza un tanto más, logrando grabar vídeos en 8K.

Son dispositivos de gama media que no tienen mucho que envidiarle al resto, pues sus especificaciones están bien balanceadas. No obstante, con la GCam solo mejorarían aún más, teniendo en cuenta que añadiría beneficios que antes no tendrían. Entre ellos, una de las novedades de la GCam 8.8, que es el poder sacar fotografías nocturnas de buena calidad más deprisa.

A pesar de todo, Google continúa teniendo un as bajo la manga muy poderoso con la cámara de sus Google Pixel. Pero ahora que se puede compartir para el resto de móviles, no hacen otra cosa más que volver más interesantes todas las terminales compatibles con el mod, sin contar con los Pixel únicamente.

Para descargar la GCam para los POCO F5 y F5 Pro, basta con ingresar en el enlace de abajo y buscar la opción “Download Links”. Recuerda que, para poder instalar los APK, es necesario habilitar la opción para instalar programas desconocidos o que provienen de otros medios ajenos a la Play Store.

DESCARGA LA GCAM PARA LOS POCO F5 Y F5 PRO | POCO F5 – POCO F5 Pro