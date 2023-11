Durante meses Google supo ocultar bastante bien la información de los Pixel 8 y 8 Pro, pero parece que no han tenido el mismo cuidado con el Pixel 8a. Se estima que el nuevo móvil “asequible” de Google no se presentará hasta el segundo trimestre de 2024. No obstante, desde septiembre conocemos parte de su diseño e iniciando octubre se filtraron varias especificaciones.

A más de medio año para su presentación, ya conocemos un montón de datos sobre él y ahora se filtra algo más. No está ni cerca de lanzarse, pero ya puedes descargar los fondos de pantalla del Google Pixel 8a en alta resolución y gratis.

Los fondos de pantalla del Pixel 8a son de minerales y pueden ser tuyos gratis

Como siempre que se lanza un nuevo móvil medianamente importante, el Google Pixel 8a traerá varios fondos de pantalla exclusivos. Sin embargo, de aquí a que se lance capaz deban cambiarlos porque muchos usuarios ya los estaremos disfrutando. ¿Exclusividad para aquel entonces? Muy poca.

Los wallpapers del Pixel 8a se filtraron muchísimo antes de su presentación, están disponibles en HD y para descargar gratis. Son seis los tapices “exclusivos” que tendrá este smartphone al presentarse, están inspirados en minerales y cada uno cuenta con una versión clara y otra oscura.

Los minerales seleccionados para esta sesión de fotos fueron la titanita, la baritina y la hematites. Junto a ellos llega un fondo de pantalla especial, una ilustración del artista finlandés Antti Kalevi que completa la selección a siete wallpapers.

Todas las imágenes tienen una resolución de 2957 x 3291 píxeles (menos la ilustración), así que puedes usarlos en tu smartphone, móvil plegable, tablet y hasta en tu ordenador. Te dejamos el enlace de descarga a continuación: