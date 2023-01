Si eres un afortunado poseedor de un Realme 10 Pro o Pro+ y no te gustan las fotos que saca, entonces piensa en cambiar de aplicación. Y es que un móvil con cámara triple de 108 MP + 8 MP (ultra gran angular) con campo de visión de 112º + macro de 2 MP debería tener un rendimiento fotográfico que te deje contento. Seguramente, el problema reside en la app de cámara nativa cuyos algoritmos de procesamiento no logran exprimir al 100 % los detalles captados por los sensores.

De ahí a que en esta ocasión queramos recomendarte la Google Camera, mejor conocida como GCam. Hablamos de la app de cámara oficial de Google exclusiva de sus Pixel, pero que gracias a la comunidad de desarrolladores de Android ya está disponible para el Realme 10 Pro o Pro+. A continuación, te contamos qué APK específico descargar para instalarla en tu móvil.

Descarga el APK de la GCam para el Realme 10 Pro o Pro+

Es probable que ya lo sepas, pero no está de más recordar que no todos los APK de la GCam funcionan bien con todos los móviles. Hay algunos que funcionan mejor con según qué teléfonos, sensores y capas de personalización, mientras que otros están específicamente optimizados para algunos smartphones en particular. Y es que, lastimosamente, Google no da soporte oficial de su app de cámara para los móviles de otras marcas, por lo que debemos conformarnos con el trabajo que pueda hacer la comunidad.

De acuerdo a lo que hemos podido investigar, el MOD de la GCam que mejor funciona con los Realme 10 Pro y 10 Pro+ es el LMC 8.4 basado en la versión 8.4 de la Google Camera. Ha sido creado por Hasli en colaboración con los modders Arnova8G2 y BSG. Puedes descargar este APK desde el siguiente enlace:

Descargar | APK de GCam 8.4 (LMC) para el Realme 10 Pro o Pro+

Tienes que instalar todos los APK de ese enlace e instalarlos en tu móvil. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí tienes un tutorial para instalar un archivo APK en Android paso a paso. Asimismo, te recomendamos descargar e instalar el archivo Configs for Hasli’s 8.4 (si es que hay uno disponible para tu móvil) que optimiza la GCam para tu Realme 10 Pro o Pro+.

Comparativa entre la GCam y la app de cámara nativa en el Realme 10 Pro+

Si te preguntas si vale la pena instalar la GCam en el Realme 10 Pro+, mira el vídeo del youtuber indio Jt Jones que compara la calidad fotográfica del Realme 10 Pro+ con y sin la GCam. La verdad es que la diferencia termina siendo bastante sutil en algunos escenarios y a veces la cámara nativa hasta da mejores resultados. Sin embargo, está claro que merece la pena tener la GCam en tu móvil porque en ciertas tomas puede mejorar el trabajo de los sensores notablemente.

En fin, prueba la GCam en tu Realme 10 Pro+ o Pro y luego nos comentas qué te pareció.