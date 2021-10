Apple es el único fabricante que a día de hoy se resiste a cambiar su puerto de carga por el estándar USB tipo-C. La Unión Europea se ha puesto seria en el tema y le ha dado un plazo para adoptar estos puertos de carga, pero… ¿es posible? La respuesta corta es que sí.

Un iPhone con puerto USB tipo-C es más que posible, incluso con los iPhone actuales. Así lo ha confirmado por sí mismo un Youtuber suizo: Kenni Pillonel. No hay excusa, Apple podría hacerle la vida más fácil (y barata) a sus usuarios, sin tener que comprar un cable exclusivo para sus móviles.

¿Cómo ponerle un puerto tipo C a tu iPhone?

Este youtuber había anunciado hace meses a través de su canal en YouTube que tenía la intención de modificar su iPhone X. Si visitas su canal podrás ver todo el procedimiento. Sin embargo, advertimos que esto no es algo que cualquiera podría hacer.

Como él mismo aclara, es un ingeniero en robótica con los conocimientos y la paciencia suficiente para llevar a cabo esta hazaña. ¿Y de qué ha servido? Podrá parecer poca cosa tomarse la molestia de modificar el puerto de carga de un iPhone, pero sí ha servido para dejar en claro que los iPhone pueden cargar perfectamente con un puerto tipo-C.

¿Debería cambiar mi puerto lightning por uno tipo-C?

¡No! La respuesta podrá parecer obvia pero por sí acaso, te recomendamos que no lo hagas, no vale la pena asumir el riesgo. Sobre todo si no tienes experiencia en electrónica. Podrías dañar tu móvil si no tienes cuidado.

Además, eventualmente Apple tendrá que ceder a la presión de la Unión Europea y abrazar el estándar en puertos de carga, al menos dentro de este continente. Por ahora, solo queda esperar a que esto sea posible y ¡por fin! dejar atrás los cables del iPhone que, irónicamente, suelen dañarse con mucha facilidad.

¿Qué te ha parecido esta noticia? Sin dudas, la inventiva del ser humano no para de sorprendernos. Y más aún a través de herramientas de difusión masiva como YouTube.