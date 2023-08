Hay muchas acciones que debes tomar si quieres cuidar tu móvil. Sin embargo, muchos descuidan la limpieza del mismo. Por eso, en esta publicación te diremos todas las razones por las que deberías limpiar tu smartphone más seguido.

Antes de eso, te invitamos a que revises esta publicación donde te damos varios consejos para que puedas limpiar tu móvil de forma apropiada. También te dejamos algunos tips para que el calor no dañe tu smartphone.

Los daños que podría sufrir tu smartphone si no lo limpias con más frecuencia

Aunque no parezca la gran cosa, limpiar tu móvil es muy importante porque si la suciedad se acumula en el mismo podría sufrir fallos en un futuro no muy lejano. Sin más introducciones, los fallos que podría experimentar tu smartphone son los siguientes:

Problemas con la pantalla: si la suciedad se acumula en la pantalla, el táctil podría comenzar a fallar y la calidad de las imágenes que muestra puede decaer.

Fotos de mala calidad: la grasa y el polvo acumulado en las lentes de la cámara o en el módulo de la misma puede causar que las fotos o videos que tomes con tu móvil no se vean bien.

El altavoz y el micrófono: la suciedad y el polvo acumulado en el altavoz puede hacer que los sonidos no se escuchen correctamente. Algo parecido sucede con el micrófono debido a que si le entra mucho polvo no te escucharán bien cuando estés en una llamada. Lo mismo pasará si grabas una nota de voz o un vídeo.

Fallos al cargar tu móvil o al conectarlo a tu ordenador: cuando entra mucho polvo al puerto USB de tu móvil, el mismo puede sufrir fallos que te impedirán cargar tu móvil correctamente o conectarlo exitosamente vía USB a tu ordenador.

Aumento de temperatura: si entra suficiente polvo por el puerto USB, el micrófono o los altavoces, podría llegar a invadir el interior de tu móvil y causar que las temperaturas se eleven más de lo normal cuando lo uses. Si tu smartphone tiene una temperatura demasiado alta, se puede dañar.

Mal funcionamiento de los botones: una cantidad suficiente de polvo y grasa puede llevar a que los botones físicos de tu smartphone se pongan más duros de lo normal y sea muy difícil presionarlos. A mediano y a largo plazo los botones se te podrían dañar.

Otra razón por la que debes limpiar tu smartphone más seguido: tu salud

No solo debes limpiar tu smartphone más seguido para que no acumule suciedad, sino también para evitar algunos problemas de salud. Aunque no hablamos de problemas graves, de igual forma la salud es algo que tenemos que cuidar.

Por ejemplo, si tu móvil tiene mucha suciedad, es posible que entren bacterias y gérmenes a tu organismo si después de sostener tu smartphone con las manos te las llevaras a la boca o a los ojos. Si bien las probabilidades de sufrir una enfermedad grave por esto son muy bajas, mejor es prevenir que lamentar.

Si tu móvil tiene mucha suciedad en la pantalla, podrías desarrollar problemas cutáneos como el acné. Esto sucede si pasas mucho tiempo con tu smartphone en contacto directo con tu rostro. Si sueles hacer llamadas largas, la probabilidad de que esto te suceda será mayor.

Anteriormente, te mencionamos que si se te acumula mucho polvo en los altavoces podrían no emitir sonido apropiadamente, pero este polvo puede causarte problemas en el oído si entra suficiente de dicha suciedad a tu canal auditivo.

Por estas razones deberías limpiar tu smartphone más seguido. Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido estas razones para que limpies tu móvil con mayor frecuencia? ¿Conoces alguna otra razón que no hayamos mencionado? Si es así, déjanos tu comentario y no olvides compartir esta publicación.