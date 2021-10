Desde México y con un carisma impresionante, una pequeña niña ha logrado que su audio de TikTok sea el más utilizado de habla hispana. Las palabras que consiguieron que esta niña se convierta en todo un “éxito” dentro de TikTok son estas: “Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí me encanta”.

¿Cuál es la historia detrás del audio de Marina “A mí no me gusta, a mí me encanta”?

Según lo revelado por Álvaro Álvarez, autor del vídeo que se hizo viral en TikTok, todo ocurrió en el cumpleaños de su madre. Realizando distintas bromas para pasar un momento divertido, Álvaro empezó a hacerle preguntas a Marina.

Las respuestas a esas preguntas tenían este tipo de contestaciones. “A mí no me gusta, a mí me encanta”. Álvaro fue realizándole más preguntas, hasta llegar a una muy peculiar que decía: “Marina, ¿a ti te gusta el tequila?” Y la respuesta a esa pregunta fue la que hizo que el audio sea tendencia en TikTok.

¿Quién es Marina? La niña meme de TikTok a la que “le encanta el tequila”

Álvaro no ha dado muchos detalles sobre esta información, pues solo se ha limitado a decir que es su prima. Eso sí, se sabe que tanto el autor del vídeo de TikTok como la niña meme, viven en Michoacán, México.

Cabe mencionar que Álvaro le mostró todos los vídeos a Marina. Ella, al notar que estaba siendo famosa en la red social del momento, le comentó lo siguiente: “Me da mucha risa escuchar mi voz en otros vídeos y canciones”. Eso sí, la niña añadió que está un poco harta por lo famoso que se ha hecho el audio.

Marina tiene su propia canción, ¿ya la escuchaste?

Al igual que lo sucedido con el audio viral de Juan Carlos, otro niño que se hizo famoso en TikTok, el audio de Marina fue utilizado para crear distintas canciones.

El remix de “A mí no me gusta, a mí me encanta” que ha “explotado” en YouTube, Spotify y demás plataformas, es el que te mostramos arriba. Si bien hay más canciones que se han hecho con el audio en cuestión, ninguna ha superado la enorme cantidad de reproducciones que tiene este remix.

De más está decir que Marina no consume tequila, pues fue solo una pregunta a modo de broma que le ha hecho su primo. Por último, si deseas pasarles el vídeo original de Marina a tus amigos, te recomendamos usar SSSTikTok para descargarlo sin marca de agua.